Aventure nature et découvertes au Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean

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Au Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, la saison 2026 s’annonce plus accessible que jamais. À pied, à vélo ou sur l’eau, les visiteurs pourront découvrir des paysages impressionnants et vivre une expérience immersive au cœur d’une nature grandiose. Avec ses nombreux attraits et ses secteurs en développement, le Parc régional poursuit son objectif de faire découvrir les richesses du Nord du Lac-Saint-Jean.

QUATRE NOUVELLES PASSERELLES SUSPENDUES, DONT L’UNE DES PLUS IMPRESSIONNANTES AU QUÉBEC

À partir des secteurs d’Albanel, de Girardville ou de Saint-Eugène-d’Argentenay, le futur secteur des Quatre-Chutes commence à se dévoiler. Quatre nouvelles passerelles suspendues sont maintenant accessibles aux randonneurs, permettant d’admirer les chutes de la rivière Mistassini et de la rivière Ouasiemsca sous un angle différent. Parmi elles se retrouve la deuxième plus longue passerelle suspendue au Québec.

EN VÉLO JUSQU’À LA NEUVIÈME CHUTE À ALBANEL

Les amateurs de vélo apprécieront également le secteur Albanel du Parc régional. Une vue splendide sur la 9e chute, des espaces de camping sauvage et une plage accueillante attendent les visiteurs. Il est aussi possible d’accéder au circuit cyclable Au fil des rivières, relié à la Véloroute des Bleuets, grâce à une nouvelle piste asphaltée de 15 kilomètres.

UNE MARCHE PÈLERINE ENTRE HISTOIRE ET NATURE

Sur un parcours d’environ 30 kilomètres, au départ du secteur Pointe-des-Pères, le chemin pèlerin Monastérium propose une expérience alliant patrimoine, contemplation et nature. Les marcheurs peuvent suivre les traces des Pères Trappistes, découvrir les vestiges de leurs anciens monastères et admirer les Chutes à Euchariste sur la rivière aux Rats.

CAMPING SAUVAGE, PRÊT-À-CAMPER ET VANLIFE

Le Parc régional dispose de plusieurs types d’emplacements afin de répondre aux besoins des campeurs, amateurs de vanlife et adeptes de plein air. Les visiteurs peuvent réserver en ligne et profiter des sentiers pédestres, des toilettes sèches et des sites de feu aménagés dans les secteurs L’Écluse, Albanel et L’Énergie.

LA MAISON DU PARC RÉGIONAL, LÀ OÙ TOUT COMMENCE

Située au secteur Pointe-des-Pères, au cœur de Dolbeau-Mistassini et en bordure de la route touristique faisant le tour du Lac Saint-Jean, la Maison du Parc régional constitue un arrêt incontournable pour les visiteurs. On y retrouve toute l’information nécessaire concernant le Parc régional, l’offre touristique régionale ainsi que la Véloroute des Bleuets.

Avec ses aménagements et le développement de plusieurs secteurs, le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean poursuit la mise en valeur d’un produit d’appel touristique pour le Nord du Lac-Saint-Jean.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean