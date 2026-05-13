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Mercredi, 13 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 47s

Collision à Albanel : un homme perd la vie

Émile Boudreau
Le 13 mai 2026 — Modifié à 07 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un grave accident de la route a coûté la vie à un homme mardi en fin de journée du côté d’Albanel, au Lac-Saint-Jean. Selon la Sûreté du Québec (SQ), la collision s’est produite vers 16 h, à proximité de l’intersection de la route 169 et de la rue Auguste-Néron.

L’un des conducteurs, un homme dans la cinquantaine, a subi des blessures graves. Il a été transporté d’urgence vers un centre hospitalier, où son décès a été constaté environ une heure plus tard, vers 17 h, rapporte Radio-Canada.

L’autre personne impliquée dans l’accident, une femme âgée d’une soixantaine d’années, a évité de justesse des blessures majeures. Les pompiers ont dû intervenir à l’aide des pinces de désincarcération afin de l’extraire de son véhicule. Un enquêteur spécialisé en scène de collision a été dépêché sur place afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

L’événement a entraîné la fermeture temporaire d’une portion de la route 169, perturbant la circulation dans le secteur. Une équipe du ministère des Transports et de la Mobilité durable a été mobilisée pour assurer la gestion du trafic. La route a depuis été rouverte.

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