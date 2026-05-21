Une année forte et un automne bien rempli

Le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini a le vent dans les voiles. Alors que la saison 2026 touche à sa fin, les ventes ont été au rendez-vous d’un bout à l’autre de l’année. Et voilà que la programmation automnale vient tout juste d’être dévoilée, offrant une sélection variée qui saura plaire à tous les goûts.

« La saison se termine, le 21 mai, avec Richardson Zéphir. Ça a vraiment été une belle année, se réjouit Michel-André Fradet, coordonnateur à la programmation et la promotion pour l'OBNL. Les salles étaient remplies. On est vraiment content. J’espère que ça se continuer pour l’automne qui s’en vient. »

La programmation de la prochaine saison est rendue publique et compte 19 spectacles. Et si tout semble simple une fois annoncé, c’est tout le contraire en coulisse. Mettre sur pied une programmation demande une planification rigoureuse.

« En humour et en chanson, on doit s’y prendre près de deux ans à l’avance. Nous sommes déjà en train de bâtir l’automne 2026, et celui de 2027 est presque bouclé. »

Michel-André Fradet arrête ses choix en fonction des tournées disponibles, tout en veillant à maintenir un équilibre entre les différentes disciplines.

C’est l’humoriste José Gaudet qui ouvre le bal avec son spectacle @Ri:Y’était temps!@Ri, en septembre. « Je suis content de tout ce qu’il y a en humour. On a autant des classiques comme Michel Barette que des nouveaux noms comme Liliane Blanco-Binette. On a encore un incontournable, Dominic Paquet, et un retour d’André Sauvé. »

En théâtre, le public pourra découvrir la pièce Verdict II avec Sonia Vachon et Paul Doucet « Ils revisitent des grands procès qui ont eu lieu dans l’histoire du Québec. Ils impliquent le public aussi », fait savoir le coordonnateur à la programmation.

Pour les friands d’Agatha Christie, le Crime de l’Orient-Express sera aussi présenté en novembre.

En chanson, une foule d’artistes fouleront la scène comme Dan Bigras qui rend hommage à Gerry Boulet et Ludovick Bourgeois qui met en lumière les grands succès des années 90 en formule karaoké.

« C’est une belle programmation. Tout ça me génère du bonheur », résume Michel-André Fradet.

Il sera possible de devenir abonné les 19 et 20 mai, entre 8 h et midi puis de 13 h à 16 h, par téléphone ou en personne au bureau du Comité des spectacles. L’abonnement donne accès à la prévente pour l’ensemble des spectacles ainsi qu’à des rabais sur le prix des billets.

La mise en vente publique débutera le jeudi 21 mai à 10 h.