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Vendredi, 22 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 54 s

Circuit régional de motocross 

Les moteurs commencent à gronder à l’aube du début de la saison 

Janick Émond
Le 22 mai 2026 — Modifié à 13 h 53 min le 20 mai 2026
Par Janick Émond - Journaliste

Le circuit régional de Motocross Saguenay–Lac-Saint-Jean lancera officiellement sa saison 2026 le 30 mai prochain du côté de L’Ascension-de-Notre-Seigneur. Huit arrêts sont prévus au calendrier cette année, soit un de plus que l’an dernier, tandis que le circuit fera notamment un retour à La Tuque après plusieurs années d’absence. 

Les pilotes visiteront également Alma, Girardville, Ferland-et-Boilleau, Saint-François-de-Sales, Desbiens et Saint-Jean-Vianney au cours de l’été. 

Le vice-président de Motocross Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mario Tremblay, affirme que l’ajout de La Tuque répond directement à un intérêt démontré par les coureurs. 

« On avait fait un sondage auprès des pilotes pour voir s’ils étaient intéressés à y aller, et la réponse était positive », explique-t-il, alors que de nouveaux gestionnaires s’occupent du circuit à La Tuque.  

L’organisation sent déjà un enthousiasme grandissant à l’approche du début de saison. 

« On sent que les gens ont hâte que ça commence. Déjà, depuis la fin avril, il y a des clubs qui ont commencé à ouvrir dans la région, donc les pilotes peuvent déjà commencer à s’entraîner. » 

Popularité grandissante chez les jeunes 

En moyenne, entre 140 et 150 pilotes prennent part à chacun des événements du championnat régional. Même si le nombre exact de participants demeure difficile à prévoir avant les premières courses, la vente des cartes de membres se compare aux dernières années, selon l’organisation. 

L’un des phénomènes marquants observés récemment demeure toutefois l’augmentation importante du nombre de jeunes pilotes sur le circuit. 

« Depuis deux ans, on voit de plus en plus de jeunes commencer à faire de la course. Il y a vraiment un gros engouement. » 

Cette hausse de participation chez les plus jeunes a même forcé l’organisation à créer une nouvelle catégorie 65cc, puisqu’il y avait trop d’inscriptions dans la catégorie Pee-Wee. 

« On est vraiment content de voir ça, il y a une belle relève qui s’installe. On a de moins en moins de pilotes vétérans sur le circuit régional, mais on voit leurs enfants commencer à courir, donc c’est plaisant à voir. » 

Selon Mario Tremblay, certains ajustements apportés au fonctionnement des catégories jeunesse contribuent également à rendre le sport plus accessible et amusant pour les enfants. 

« Chez les Pee-Wee, ils font des courses participatives seulement. Ils font une course, mais il n’y a pas de classement, et tous les jeunes reçoivent un petit trophée après. Ça, on le voit qu’ils aiment ça recevoir leur trophée. Ça les encourage à continuer et à s’amuser avant tout. » 

Championnat provincial 

Par ailleurs, même si l’événement ne fait pas partie du championnat régional, le circuit de Desbiens accueillera encore cette année une manche du Championnat provincial de motocross au cours de l’été. Plusieurs pilotes de la région y participeront afin de se mesurer à l’élite québécoise. 

« Quand on se compare, on voit qu’on a un calibre très fort dans la région puisque nos coureurs se démarquent toujours lors de ce championnat », conclut Mario Tremblay. 

 

 

 

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