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Vendredi, 22 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 26 s

Le Festival la note en folie mise sur le local pour sa 19e édition

Emmanuelle LeBlond
Le 22 mai 2026 — Modifié à 08 h 14 min le 21 mai 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Depuis sa création, le Festival la note en folie de Saint‑Augustin s’est donné pour mission de mettre en lumière les talents amateurs de la région. Fidèle à cet esprit, la 19ᵉ édition se tiendra les 29 et 30 mai prochains, offrant une nouvelle vitrine aux artistes locaux et à leur créativité.

« Pour tout le monde, c’est un événement qui est attendu, soutient la présidente du comité organisateur, Noémie Bouliane. Les gens participent beaucoup. »

Le site ouvrira le vendredi dès 18 h, où les participants pourront prendre part à de la danse en ligne avec Joëlle Tremblay. À 21 h, le public pourra assister à un spectacle de Joël et Olivier, deux artistes provenant d’Alma. Les festivités se termineront avec DJ PGEE.

Le samedi, le traditionnel tournoi de poches sera de retour dans le gymnase de l’école primaire. Un dîner hot dog est également prévu.

Les talents amateurs seront en vedette tout l’après-midi à l’église, où les festivaliers pourront assister à une vingtaine de performances de gens qui proviennent de partout à travers le territoire.

« Pour nous, c’est important de faire découvrir les talents de la région. On en a beaucoup dans notre village. Ça nous encourage à les faire voir », dit Noémie Bouliane.

En soirée, Alexis St-Pierre, participant de la onzième saison de La Voix, montera sur la scène de l’église. L’artiste originaire de Saint-Augustin fera la première partie du groupe On The Edge. La soirée se conclura avec DJ Impulsion.

Noémie Bouliane se réjouit se présenter une telle programmation : « On est vraiment content cette année d’avoir des artistes de la région. Les autres années, on avait des artistes d’un peu partout. Cette année, on voulait vraiment miser sur le local. »

Déjà, le comité organisateur planche sur la 20e édition. « On est déjà dans les préparatifs. Si on veut vraiment souligner la 20e en grand, il faut se prendre d’avance. On a déjà des idées de ce qu’on pourrait faire. »

Pour les billets, il suffit d'aller sur la page Facebook du Festival la note en folie pour tous les détails.

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