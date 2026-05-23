Une aventure grandeur nature

Situé au cœur d’un environnement naturel spectaculaire, le Parc le Trou de la Fée propose une expérience touristique complète où se côtoient aventure, découverte et émerveillement. Que vous soyez amateur de sensations fortes ou curieux de nature et d’histoire, le site offre une diversité d’activités qui valent le détour.

Parmi les nouveautés marquantes, le plancher de verre, inauguré en 2025, invite les visiteurs à sortir de leur zone de confort. Suspendu à 60 mètres au-dessus de la rivière Métabetchouane, cet aménagement audacieux donne l’impression de marcher dans le vide. Accessible via le sentier de la montagne, il permet d’admirer le paysage sous un angle complètement différent. Une expérience à la fois impressionnante et mémorable.

La visite de la caverne demeure toutefois l’activité phare du site. Accompagnés d’un guide, les visiteurs plongent littéralement sous terre pour une exploration d’environ 30 minutes. Le parcours mène à travers trois chambres aux dimensions variées, révélant l’histoire de la formation de la cavité, sa découverte en 1921 ainsi que les légendes qui l’entourent. Avec ses 68 mètres de longueur et une descente atteignant 38 mètres de profondeur, la caverne maintient une température constante de 4,5°C, offrant une pause rafraîchissante lors des journées estivales.

Cette immersion est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la petite chauve-souris brune (myotis lucifugus), une espèce méconnue mais essentielle. Le site revêt une importance particulière puisqu’il abrite le seul hibernacle naturel protégé pour les chauves-souris au Québec.

Autre moment fort de la visite : le spectacle immersif « ÉCHO, la mémoire des pierres ». Présenté à l’accueil dans une salle taillée directement dans le granit du Bouclier canadien, cet amphithéâtre naturel impressionne par ses dimensions de 7 mètres de hauteur et 16 mètres de diamètre. Grâce à une projection à 360 degrés combinant effets sonores et jeux de lumière, le spectacle retrace les grandes étapes de l’évolution du territoire et de son occupation humaine. Une expérience captivante qui ne laisse personne indifférent.

Ouvert du 1er juin au 18 octobre, le parc propose un forfait complet à 37,50 $, permettant de profiter de l’ensemble des installations. Il est recommandé de prévoir environ quatre heures pour vivre pleinement cette aventure unique au Saguenay–­Lac-Saint-Jean.

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