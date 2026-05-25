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Lundi, 25 mai 2026

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Temps de lecture : 20s

Face-à-face sur la route de La Friche

Non pas quatre, mais deux personnes impliquées dans l’accident

Jean Tremblay
Le 25 mai 2026 — Modifié à 10 h 01 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Finalement, ce ne sont pas quatre personnes, mais bien deux personnes, les conducteurs, qui ont été impliqués dans l’accident sur la route 373, secteur de La Friche, entre Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini qui ont été impliqués dans le face-à-face qui s’est produit vers 7h15 ce matin.

« Par prévention, les deux conducteurs ont été conduits dans un centre hospitalier pour des blessures mineures », explique la Sergente Nancy Fournier, porte-parole régionale au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les automobilistes peuvent maintenant circuler dans les deux sens.

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