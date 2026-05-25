Plusieurs nouveautés au Club de golf Lac-St-Jean

Avec l’arrivée de la belle saison, le Club de golf Lac-Saint-Jean accueille ses membres et visiteurs avec plusieurs nouveautés qui viennent bonifier l’expérience sur l’ensemble du site.

Parmi les changements importants de la saison figure la boutique du club, qui a complètement changé de visage. Relocalisée dans un nouvel espace et entièrement rénovée, elle offre maintenant un environnement plus moderne et surtout un inventaire plus complet. Les amateurs de golf peuvent y retrouver une foule d’articles spécialisés, allant des sacs aux gants, en passant par les balles, les vêtements, les souliers et plusieurs accessoires utiles pour profiter pleinement de leur saison.

L’expérience après la partie a aussi été repensée. La terrasse située en bas a été refaite afin d’offrir un espace plus accueillant et convivial. Que ce soit pour prendre un verre après une ronde, discuter entre amis ou simplement profiter de la vue sur le terrain, l’endroit se veut un lieu rassembleur.

Plusieurs améliorations ont également été réalisées un peu partout sur le site au cours des derniers mois. Le pavillon a bénéficié de réparations, tandis qu’un nouvel espace destiné aux voiturettes à main électriques a été aménagé pour répondre à une demande grandissante. Sur le terrain lui-même, différents travaux ont aussi été effectués afin d’améliorer les conditions de jeu.

La saison 2026 sera également marquée par la tenue d’un événement majeur pour le club. Du 6 au 9 juillet prochains, le Club de golf Lac-Saint-Jean aura l’honneur d’accueillir le Championnat provincial junior de golf 2026. Pas moins de 168 adolescents provenant de partout au Québec sont attendus à Saint-Gédéon pour l’occasion.

Pour le directeur général, Gérard Lessard, il s’agit d’une grande fierté. Il souligne que ce genre d’événement a souvent lieu dans les grands centres, et que le fait de recevoir une compétition de cette ampleur en région représente une belle reconnaissance pour le travail accompli par le club et son équipe.

Bien connues des membres, certaines activités traditionnelles seront évidemment de retour cette année, dont l’académie de golf junior ainsi que les populaires mardis des dames, qui continuent de rassembler plusieurs participantes chaque saison.

Tout au long de l’été, le club prévoit également différentes activités et événements. Pour ne rien manquer des nouveautés et de la programmation, il est possible de suivre la page Facebook du Club de golf Lac-Saint-Jean.

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