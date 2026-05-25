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Lundi, 25 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 19s

Face-à-face sur la route de La Friche

Quatre personnes impliquées dans l’accident

Jean Tremblay
Le 25 mai 2026 — Modifié à 08 h 38 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Vers 7h15 ce matin, la SQ a reçu un appel pour un accident impliquant deux véhicules sur la route de La Friche (route 373) entre Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Le face-à-face s’est produit au kilomètre 7, près de Saint-Félicien.

Quatre personnes sont impliquées dans cet accident. « Pour le moment, nous n’avons pas d’autres détails, à savoir s’il y a des blessés ou non », explique la Sergente Nancy Fournier, porte-parole régionale au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La circulation routière se fait en alternance.

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