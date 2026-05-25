Québec relance l’Initiative Proximité pour aider les circuits courts

Le gouvernement du Québec a annoncé le renouvellement de l’Initiative ministérielle Proximité, un programme visant à soutenir le développement de la mise en marché de proximité et de l’agrotourisme à travers la province.

Dotée d’une enveloppe de 2 millions de dollars, cette mesure entend appuyer autant les marchés publics que les projets collectifs, les initiatives agrotouristiques et les entreprises bioalimentaires souhaitant mieux rejoindre les consommateurs.

La période de dépôt des projets s’étendra du 27 mai au 26 juin 2026, ou jusqu’à épuisement des crédits budgétaires. Les promoteurs de projets admissibles pourront bénéficier d’une aide financière maximale de 50 000 dollars.

L’édition renouvelée de l’Initiative prévoit également une bonification de 15 % pour certains types de projets. Cette majoration s’applique notamment aux initiatives menées exclusivement par des entreprises situées en région périphérique, aux produits en voie de certification biologique ou déjà certifiés, ainsi qu’aux entreprises de la relève agricole.

« Acheter directement de nos producteurs, aller dans un marché public, visiter une ferme, rencontrer les gens qui cultivent, élèvent et transforment nos aliments, ça change notre rapport à ce qu'on met dans notre assiette. C'est ça, l'agriculture de proximité. », a déclaré Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

L’annonce a été accueillie favorablement par l’Association des marchés publics du Québec, qui y voit une excellente nouvelle pour la vitalité des marchés publics, des entreprises agricoles et des artisans qui choisissent d'aller à la rencontre des consommateurs.

« Cette annonce s'inscrit en continuité avec le lancement de la Stratégie d'agriculture de proximité, dévoilée en primeur lors de notre 1er Forum national des marchés publics en novembre 2025, et confirme l'importance de soutenir des circuits courts forts, vivants et enracinés dans toutes les régions du Québec. », a déclaré Kate Johansson, présidente de l'Association des marchés publics du Québec.

Selon les données du gouvernement, près d’une entreprise agricole sur cinq au Québec vend directement aux consommateurs, que ce soit par l’entremise de marchés publics, de paniers ou de ventes à la ferme.