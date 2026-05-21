Anne‑Julie Boilard prend les rênes du Familiprix de Normandin

Anne‑Julie Boilard a commencé à travailler au Familiprix de Normandin à l’âge de 15 ans. Aujourd’hui, à 30 ans, elle en reprend les rênes à titre de propriétaire. Un nouveau chapitre professionnel s’ouvre pour elle.

« J’ai toujours voulu être pharmacienne et j’ai travaillé fort pour y arriver », dit-elle au début de l’entretien avec Le Nouvelles Hebdo.

Celle qui est native de Normandin a toujours voulu aider son prochain. Et c’est un objectif qu’elle réalise pleinement à travers sa profession. « Comme pharmacien, on est les personnes les plus faciles d’accès en termes de professionnel de la santé. J’ai toujours aimé ça. Je voulais être là pour pouvoir faire une différence. C’est ce qui me motive encore aujourd’hui », souligne-t-elle.

Après avoir terminé son baccalauréat, Anne‑Julie Boilard a travaillé trois ans à Dolbeau‑Mistassini avant de revenir au Familiprix de Normandin, là où elle avait fait ses débuts.

Grâce à un microprogramme en gestion de pharmacie, elle se sentait bien outillée pour assurer la relève. Janie Larouche, qui y a œuvré pendant près de 18 ans, souhaitait passer le flambeau. « Elle était prête à diminuer son nombre d’heures et passer plus de temps avec sa famille », explique-t-elle.

Anne-Julie Boilard pourra aussi bénéficier de son soutien. « Janie reste aussi un certain nombre d’heures par semaine. C’est bien de compter sur elle pour avoir des conseils et demander son avis. »

De son côté, elle se sentait prête à relever ce nouveau défi. Elle connaît bien l’équipe en place et aborde cette transition avec confiance.

Depuis le 1er mai, Anne-Julie Boilard est officiellement propriétaire de la pharmacie.

« Mon but est de continuer à offrir un bon service aux clients et les soins appropriés pour eux, répondre à leurs besoins. C’est ma vision de poursuivre ce qui est déjà entamé. J’ai des projets et des idées en tête. En ce moment, je vais me concentrer sur une chose à la fois », conclut-elle.