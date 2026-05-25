Le milieu communautaire ne lâche pas l’affaire

Le milieu communautaire de Dolbeau‑Mistassini et des environs continue de faire entendre sa voix et la mobilisation ne faiblit pas. Ce lundi, plusieurs personnes se sont de nouveau rassemblées pour réaffirmer avec force leurs revendications.

Sur l’heure du dîner, des membres d’organismes communautaires de la MRC de Maria-Chapdelaine se sont réunis devant le stationnement du Métro, dans le secteur Mistassini, dans le cadre du mouvement Communautaire à boutte.

« Le but de cette mobilisation est de montrer qu’on est encore là. On ne veut pas se faire oublier », a dit Annick Duchesne, directrice générale adjointe chez Toxic Actions, et porte-parole locale du mouvement.

Elle rappelle que les deux derniers mois ont été marqués par de nombreuses actions. « Vous nous avez sûrement vus à différents endroits. On revendique du financement à la mission, une meilleure reconnaissance des organismes. On veut que le filet social soit reconnu. »

La population était invitée à soutenir le mouvement, et plusieurs automobilistes ont répondu à l’appel en klaxonnant au passage.

Rappelons qu’une dizaine d’organismes de la MRC de Maria-Chapdelaine font partie du mouvement Communautaire à boutte. Ces derniers étaient en grève du 23 mars au 2 avril. À Dolbeau-Mistassini, une activité de micro ouvert ainsi qu’une marche funèbre ont été organisées.