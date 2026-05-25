SUIVEZ-NOUS

Mardi, 26 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

« On est encore là » - Annick Duchesne

Le milieu communautaire ne lâche pas l’affaire

Le 25 mai 2026 — Modifié à 15 h 16 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Le milieu communautaire de Dolbeau‑Mistassini et des environs continue de faire entendre sa voix et la mobilisation ne faiblit pas. Ce lundi, plusieurs personnes se sont de nouveau rassemblées pour réaffirmer avec force leurs revendications.

Sur l’heure du dîner, des membres d’organismes communautaires de la MRC de Maria-Chapdelaine se sont réunis devant le stationnement du Métro, dans le secteur Mistassini, dans le cadre du mouvement Communautaire à boutte.

« Le but de cette mobilisation est de montrer qu’on est encore là. On ne veut pas se faire oublier », a dit Annick Duchesne, directrice générale adjointe chez Toxic Actions, et porte-parole locale du mouvement.

Elle rappelle que les deux derniers mois ont été marqués par de nombreuses actions. « Vous nous avez sûrement vus à différents endroits. On revendique du financement à la mission, une meilleure reconnaissance des organismes. On veut que le filet social soit reconnu. »

La population était invitée à soutenir le mouvement, et plusieurs automobilistes ont répondu à l’appel en klaxonnant au passage.

Rappelons qu’une dizaine d’organismes de la MRC de Maria-Chapdelaine font partie du mouvement Communautaire à boutte. Ces derniers étaient en grève du 23 mars au 2 avril. À Dolbeau-Mistassini, une activité de micro ouvert ainsi qu’une marche funèbre ont été organisées.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Inégalité des investissements scolaires? QS soulève des doutes
Publié hier à 15h00

Inégalité des investissements scolaires? QS soulève des doutes

Une enquête menée par Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière d’éducation, met en lumière de possibles inégalités dans la répartition des investissements en infrastructures scolaires sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Intitulé Le bon parti, les belles écoles?, le rapport révèle que, depuis ...

LIRE LA SUITE

Un ambitieux complexe sportif Kioki de 15 M$ dans les cartons
Publié hier à 12h28

Un ambitieux complexe sportif Kioki de 15 M$ dans les cartons

Le Cégep de St-Félicien, en collaboration avec la Ville de Saint-Félicien, déposera un projet au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour la construction d’un complexe sportif Kioki dont la valeur se situe entre 13 M$ et 15 M$. Le programme PAFIRSPA peut couvrir jusqu’à 66 % des coûts ...

LIRE LA SUITE

Des jeunes de la région récompensés à la finale du Défi génie inventif
Publié hier à 12h00

Des jeunes de la région récompensés à la finale du Défi génie inventif

Le Réseau Technoscience a dévoilé, hier, les lauréates et lauréats de la finale québécoise du Défi génie inventif. Parmi les récipiendaires, trois jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont illustrés lors de cette compétition provinciale. L’événement s’est tenu le samedi 23 mai à la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke. Plus de 100 ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES