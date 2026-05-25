Deux expériences à découvrir au Lac-Saint-Jean

Au cœur de la forêt boréale, en bordure du majestueux lac Saint-Jean, le Camping Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean s’impose comme une destination de choix pour les vacanciers en quête de nature et de détente. Avec sa longue plage de sable et son environnement paisible, le site offre un accès privilégié aux paysages emblématiques du Lac-Saint-Jean, dans un décor propice au repos comme aux activités en plein air.

Le camping compte 136 emplacements, dont six réservés à une clientèle saisonnière, en plus de proposer des chalets confortables. Que l’on séjourne en tente, en roulotte ou en chalet, tout est réuni pour profiter pleinement de l’été dans un cadre naturel exceptionnel et accessible, où la convivialité et la simplicité sont au rendez-vous.

La plage, véritable cœur du site, invite à la baignade, à la détente et aux activités en plein air. Les campeurs peuvent profiter d’une offre diversifiée incluant le kayak et la planche à pagaie, à laquelle s’ajoutent cette année des vélos ainsi que divers équipements de plage. La programmation estivale propose aussi des animations variées, notamment des soirées d’astronomie avec Stéphane Simard, le retour d’une pièce de théâtre signée Jimmy Doucet, des séances de stretching sur la plage avec Marie-Lou Villeneuve, ainsi qu’un tournoi de poches présenté au début du mois d’août. Une offre rassembleuse qui contribue à créer une ambiance conviviale tout au long de la saison.

Situé au centre-ville de Dolbeau-Mistassini, le Camping des Chutes propose une expérience différente, en plein cœur de la ville. Installé à proximité des impressionnantes Chutes des Pères, le site offre une vue remarquable sur ce paysage naturel, tout en permettant un accès rapide aux services, aux commerces et aux attraits de la municipalité.

Très prisé des cyclistes, le camping est directement accessible par la Véloroute des Bleuets, ce qui en fait un arrêt stratégique pour les amateurs de vélo parcourant la région. En plus de ses terrains de camping, le site se distingue par ses trois coolbox, des unités d’hébergement pratiques, modernes et bien équipées, idéales pour les voyageurs à vélo qui souhaitent limiter leurs bagages sans compromis sur le confort et la qualité du séjour.

Avec leur complémentarité, le Camping Vauvert et le Camping des Chutes permettent de découvrir deux facettes du Lac-Saint-Jean : l’une immersive en pleine nature, et l’autre au cœur de la ville, à proximité d’un site naturel spectaculaire et facilement accessible, pour une expérience complète et variée.

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