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Mardi, 26 mai 2026

Économie

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17 M$ en profit

La caisse Desjardins de Chicoutimi, la plus profitable de la région

Le 26 mai 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Avec un profit de 17 M$ en 2025, la caisse Desjardins de Chicoutimi est la plus profitable de la région, avec une hausse de 2 M$ de profit en comparaison de 2024.

Les Coops de l’information ont regardé l’ensemble des rapports annuels des 189 caisses Desjardins du Québec, en plus du bilan de Mouvement Desjardins. Pour ce dernier, le mouvement a enregistré des excédents de 3,8 G$, a géré des actifs de 510 M$ et a redonné 505 M$ en ristournes à ses membres.

Dans la province, la caisse avec le plus grand excédent en 2025 a été celle de la région de St-Hyacinthe, avec un surplus avant ristourne de 53 M$. C’est toutefois celle de Granby-Haute-Yamaska qui a été la plus généreuse, redonnant 2 M$ à la collectivité. Pour ce qui est de la caisse qui gère le plus d’actifs, soit les prêts accordés aux membres, comme les hypothèques, les placements, les liquidités ainsi que les immeubles, équipements et autres actifs, la caisse de Hull-Aylmer remporte la palme avec des actifs de 5 G$. 

Mentionnons qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quatre caisses dépassent le 10 M$ d’excédents avant ristourne. Après la caisse de Chicoutimi avec 17,7 M$ d’excédents, celle d’Alma suit avec 13,5 M$. Celle du Domaine-du-Roy a fini l’année 2025 à la troisième place avec 12,8 M$, suivie par celle de la Rive-Nord du Saguenay à la 4e place avec 10,1 M$ d’excédents. Le top 5 des caisses régionales se conclut par celle de Charlevoix-Est, avec 7,9 M$ en surplus.

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