La Coupe du monde de soccer, c’est chez Espace Soccer que ça se passe 

Les amateurs de soccer de la région pourront vivre l’ambiance de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026 directement à Alma alors qu’Espace Soccer présentera la grande majorité des matchs du tournoi du 11 juin au 18 juillet.

Installé dans la Plaza à Alma, le commerce dresse les écrans une fois de plus pour permettre aux passionnés de suivre les rencontres dans une ambiance festive et rassembleuse.

« Ça sera la deuxième fois que je présente à mon local la Coupe du monde, mais ça sera la sixième fois avec Espace Soccer que je la présente », explique le propriétaire d’Espace Soccer, Benoit Lavoie.

Le concept est devenu une véritable tradition pour l’entreprise, qui a aussi diffusé récemment plusieurs grands rendez-vous internationaux du ballon rond.

« Il y a deux ans, j’ai aussi présenté l’Euro, et le mois passé, j’ai présenté la Coupe d’Afrique des Nations. C’est dans nos habitudes, à Espace Soccer, de présenter les gros événements du monde du soccer. »

Selon Benoit Lavoie, l’intérêt est déjà bien présent dans la région à l’approche du tournoi.

« Je m’attends à avoir beaucoup de gens qui vont venir, je sens que les gens ont hâte à la Coupe du monde. Il y a une grosse clientèle pour ça dans la région, avec les gens qui proviennent de l’Europe, de l’Afrique. Il y a une grande communauté ici et ces gens viennent chez Espace Soccer vivre ça. »

Le propriétaire décrit son établissement comme un véritable lieu de rassemblement pour les amateurs de soccer.

« Espace Soccer, on est un lieu de rassemblement pour les amateurs de soccer qui veulent assister aux grands événements en compagnie d’autres amateurs. On a toujours des belles ambiances sur place lors des matchs. »

L’accès aux diffusions sera gratuit pour les visiteurs. Sur place, les clients pourront également profiter d’un service de bar, de café ainsi que d’une boutique spécialisée en maillots d’équipes de soccer.

Espace Soccer proposera aussi sa bière maison, La 10, brassée spécialement pour l’entreprise par la Microbrasserie du Lac.

Favoris

Comme plusieurs amateurs à travers le monde, Benoit Lavoie suit déjà de près les équipes favorites du tournoi. Il place notamment la France au sommet de ses prédictions, devant l’Argentine de Lionel Messi, qui pourrait participer à sa dernière Coupe du monde.

L’Angleterre et l’Espagne figurent également parmi ses favoris, tout comme le Portugal de Cristiano Ronaldo.

« Pour le Canada, bien entendu on a hâte de voir ce qu’ils vont faire, de voir leurs performances. Même s’ils ne devraient pas gagner, à voir s’ils peuvent surprendre. »

Pause

Après le tournoi, Espace Soccer devra temporairement fermer ses portes en raison de travaux de rénovation prévus à la Plaza.

« C’est l’occasion de venir profiter de l’ambiance et du lieu avant qu’on ferme temporairement », indique Benoit Lavoie.

Le propriétaire précise également réfléchir à la suite des choses pour son commerce.

« Ça se peut aussi que je déménage le local. On est en train de regarder si ça va encore être possible de demeurer dans la Plaza. »