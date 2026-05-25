L’industrie de la construction se porte bien dans la région

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a dévoilé, ce matin, son rapport Perspectives professionnelles dans l’industrie de la construction 2026-2030, brossant un portrait globalement encourageant de l’activité et de l’emploi pour les années à venir.

Selon les données présentées, l’année 2025 a été marquée par un niveau d’activité soutenu à l’échelle du Québec, atteignant 216 millions d’heures travaillées, soit une hausse de 3 % par rapport à 2024.

La tendance semble appelée à se maintenir, alors que la CCQ prévoit une moyenne annuelle d’environ 220 millions d’heures pour les quatre prochaines années, comparativement à 211 millions observés l’an dernier.

Le secteur de la construction a également franchi un cap symbolique en 2025. Pour la première fois, le nombre de personnes salariées a dépassé les 200 000. Cette progression devrait se poursuivre, soutenue notamment par des besoins importants en main-d’œuvre.

La CCQ estime à environ 17 000 le nombre de travailleurs et travailleuses supplémentaires requis chaque année d’ici 2030. En 2025, l’industrie a d’ailleurs accueilli 17 800 nouveaux travailleurs sur les chantiers québécois.

Saguenay–Lac-Saint-Jean : une activité élevée, mais en transition

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les perspectives sont jugées très bonnes par la CCQ. En 2025, plus de 9 200 travailleurs ont cumulé 10,8 millions d’heures, une hausse notable de 20 %.

La CCQ prévoit toutefois une diminution graduelle de ces heures d’ici 2030. Cette évolution ne signifie pas un recul de la demande, bien au contraire : la région devra intégrer environ 600 nouveaux travailleurs par année pour répondre aux besoins, notamment en raison du vieillissement de la main-d’œuvre et d’un nombre insuffisant de diplômés.

Certains métiers affichent des perspectives particulièrement favorables, notamment ceux de carreleur, couvreur, installateur de systèmes de sécurité, monteur-mécanicien, peintre, plâtrier, poseur de revêtements souples, poseur de systèmes intérieurs et plongeur.

Des projets structurants en génie civil

Le secteur du génie civil et de la voirie dans la région devrait connaître une croissance graduelle jusqu’en 2028, avant de se stabiliser. Cette dynamique repose sur plusieurs projets en cours ou annoncés, dont le prolongement de l’autoroute 70, les travaux à la centrale de Rio Tinto à Alma, la réfection du pont de la route 169 à Desbiens.

Le développement de la zone industrialo-portuaire à La Baie constitue également un levier important. À cela pourrait s’ajouter, dès 2027, le projet de parc éolien dans la MRC du Domaine-du-Roy, susceptible de générer un surcroît d’activité.

Ralentissement attendu dans le secteur industriel

Après avoir atteint des sommets historiques, le secteur industriel amorce toutefois un ralentissement à partir de 2026 dans la région. Les investissements importants réalisés ces dernières années, notamment dans les domaines de l’aluminium et de l’énergie, laissent place à une phase de stabilisation, voire de contraction.

Certains chantiers d’envergure continueront néanmoins de soutenir l’activité à court terme, comme l’usine AP60 de Rio Tinto jusqu’en 2026 et le centre de billettes d’aluminium à Alma jusqu’en 2027. Toutefois, l’absence de nouveaux projets industriels majeurs confirmés laisse présager un recul graduel de l’activité pour la période 2026-2030.

Croissance prudente dans les secteurs institutionnel et résidentiel

Du côté institutionnel et commercial, la CCQ anticipe une légère croissance, soutenue notamment par des projets dans les domaines de la santé et de la défense. Parmi eux, la construction du bloc opératoire de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini, l’agrandissement prévu de celui de Chicoutimi et la modernisation de l’urgence de l’hôpital de Jonquière. Des travaux sont également en cours à la base militaire de Bagotville.

Enfin, le secteur résidentiel devrait demeurer relativement stable. Après une hausse en 2025, portée notamment par la modernisation d’une résidence pour aînés à Dolbeau-Mistassini, certains projets viendront soutenir l’activité à court terme, dont la construction de logements abordables pour aînés par la Mission Unitaînés en 2026-2027. Toutefois, peu de nouveaux projets majeurs sont attendus par la suite.