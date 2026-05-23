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Samedi, 23 mai 2026

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Trois nouvelles expositions à découvrir au Musée de La Pulperie de Chicoutimi

Le 23 mai 2026 — Modifié à 15 h 46 min le 21 mai 2026
Par Musée de La Pulperie de Chicoutimi

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Au cœur du Musée de La Pulperie de Chicoutimi, la saison touristique 2026 s’annonce riche en découvertes avec trois nouvelles expositions qui sauront captiver les visiteurs de tous âges.

Dès le 23 juin, l’exposition permanente « Dubuc – roi de la pulpe » marque un moment important pour l’institution, qui renouvelle ce type d’exposition seulement tous les 10 à 12 ans. À travers un parcours structuré, le public est invité à découvrir Julien-Édouard-Alfred Dubuc, figure emblématique du développement régional. Artéfacts, documents et projection immersive retracent le parcours de cet homme visionnaire, dont l’empreinte se retrouve encore aujourd’hui dans plusieurs lieux du Saguenay–­Lac-Saint-Jean.

Deux expositions temporaires viennent compléter l’offre. Présentée du 5 juin 2026 au 31 janvier 2027, « René et Lévesque – Comment René est-il devenu Lévesque ? » propose une incursion dans la vie de René Lévesque. Archives, objets inédits et témoignages mettent en lumière les différentes facettes de cet homme marquant, de journaliste à politicien, reconnu pour son authenticité et son style unique. Cette exposition est conçue par le Musée de la civilisation en collaboration avec la Fondation René-Lévesque, avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Jusqu’au 27 septembre 2026, « À main levée : tableaux et dessins d’Arthur Villeneuve » dévoile pour la première fois au public une sélection d’œuvres issues de la collection Jean-Louis ­Gagnon. Arthur Villeneuve s’y distingue par un style minutieux et un trait singulier, offrant une plongée dans un univers artistique unique.

Au-delà des expositions, le site propose également un circuit d’interprétation entièrement renouvelé. Depuis 2025, plus de 20 panneaux et plusieurs codes QR jalonnent le parcours extérieur, permettant d’en apprendre davantage sur l’histoire de La Pulperie de manière interactive. Accessible gratuitement, cette visite extérieure complète parfaitement l’expérience muséale.

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h du 17 juin au 7 septembre 2026, le Musée de La Pulperie de Chicoutimi accueille chaque année entre 90 000 et 100 000 visiteurs. Une destination incontournable pour enrichir votre été au ­Saguenay–­Lac-Saint-Jean.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean

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