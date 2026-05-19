Daniel Tremblay reprend les rênes de la mairie

Alors qu’aucune candidature n’avait été déposée pour la mairie, Daniel Tremblay, ancien maire ayant cumulé plus de 30 années de service, s’est proposé afin de continuer à servir les citoyens de Notre‑Dame‑de‑Lorette.

Rappelons que, lors des dernières élections municipales, la population avait élu Diane Imbeault à la tête de la municipalité. À peine quatre mois après son entrée en fonction, elle a toutefois remis sa démission, évoquant un climat de travail difficile au sein du conseil municipal.

La municipalité était donc à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste de maire. La date limite pour déposer une candidature était fixée au 15 mai. La veille, Daniel Tremblay s’est informé pour savoir si quelqu’un s’était manifesté, mais ce n’était pas le cas : personne n’était allé chercher son bulletin de présentation.

Daniel Tremblay a consacré dans le passé 33 ans à la municipalité. Après 12 années consécutives, il y a décidé de passer le flambeau de la mairie, en 1997. « La mairesse du temps a démissionné au printemps 2000. Je suis rentré comme maire en juin 2000. J’ai lâché en 2021 pour laisser la place aux autres », raconte-t-il.

Natif de Notre‑Dame‑de‑Lorette, Daniel Tremblay a toujours eu sa municipalité à cœur. Après avoir sondé la communauté, il a choisi de s’impliquer à nouveau en politique.

Vendredi matin, il est allé chercher son bulletin de présentation et a recueilli les signatures nécessaires. Le tout a été déposé en fin d’après-midi, faisant de lui le seul candidat à manifester son intérêt.

L’assermentation de Daniel Tremblay, en tant que maire de Notre-Dame-de-Lorette, est prévue le 1er juin.

Ce dernier entend adopter un esprit de collaboration avec le conseil municipal en place. « J’ai toujours collaboré avec les conseillers qu’il y avait là. Quand je suis rentré, j’étais le plus jeune du groupe. En 1985, j’avais encore 29 ans. Il y avait des conseillers qui avaient 20 ans d’expérience. Ça allait bien. Je n’ai jamais rien fait tout seul. J’ai toujours fait ça avec l’approbation des conseillers. »

La priorité de Daniel Tremblay, lorsqu’il sera en poste, sera de « ramener une harmonie » au sein de la municipalité, tant chez les élus que chez les citoyens.

Une dizaine de directeurs généraux, que ce soit par intérim ou non, ont démissionné de leurs fonctions au cours des quatre dernières années. Bonne nouvelle : une directrice générale a été désignée et elle est entrée en fonction le 27 avril dernier.