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Temps de lecture : 1 min 53 s

Demande de financement déposée au PAFIRSPA

Un ambitieux complexe sportif Kioki de 15 M$ dans les cartons

Jean Tremblay
Le 25 mai 2026 — Modifié à 12 h 28 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le Cégep de St-Félicien, en collaboration avec la Ville de Saint-Félicien, déposera un projet au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour la construction d’un complexe sportif Kioki dont la valeur se situe entre 13 M$ et 15 M$.

Le programme PAFIRSPA peut couvrir jusqu’à 66 % des coûts du projet, pour un maximum de 20 M$. Le projet du Complexe sportif Kioki sera déposé dans le cadre du volet 1, dédié aux infrastructures sportives et récréatives.

L’annonce a été faite, à l’occasion d’un point de presse, par Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de St-Félicien. Elle était accompagnée de Jean-Philippe Boutin, maire de la Ville de Saint-Félicien. Des élus du comté Roberval, des représentants de clubs sportifs, des équipes sportives du Cégep ainsi que des membres de la communauté collégiale étaient présents à cette rencontre.

@ST:Projet structurant

Actuellement, le Cégep de St-Félicien ne dispose que d’un gymnase simple, largement insuffisant pour répondre à la croissance des besoins pédagogiques, sportifs et communautaires.

Une situation qui entraîne des horaires surchargés, des conditions d’entraînement inadéquates et limite fortement le développement du sport étudiant ainsi que l’accès de la population à des installations de qualité.

La réalisation du Complexe sportif Kioki comprendra une infrastructure moderne qui viendra répondre à un manque criant d’espaces sportifs intérieurs dans la région.

Une directrice et un maire confiants

« Le Complexe sportif Kioki est un projet porteur pour notre milieu. Pour notre Cégep, il a été pensé à la fois pour nos étudiants et nos équipes sportives. Il permettra d’améliorer les conditions d’apprentissage et d’entraînement, de soutenir le développement du sport compétitif, de favoriser un milieu de vie plus dynamique et mobilisateur, et de renforcer le sentiment d’appartenance de toute la communauté étudiante », a souligné la directrice générale du Cégep de St-Félicien.

« Il allait de soi pour la Ville de soutenir ce projet structurant, qui répond directement aux préoccupations du milieu quant au manque de plateaux sportifs, à leur accessibilité et à la qualité des infrastructures. Le Complexe Kioki contribuera à soutenir nos étudiants et nos athlètes, tout en devenant un véritable lieu de rassemblement régional pour les organismes, les familles et les citoyennes et citoyens des deux MRC desservies par le Cégep », ajoute Jean-Philippe Boutin, maire de la Ville de Saint-Félicien.

Infrastructure moderne et polyvalente

Le complexe sera composé de deux gymnases standards répondant aux normes en vigueur, ainsi que d’une palestre multifonctionnelle. Il comprendra également des espaces permettant d’accueillir au moins 100 membres du public par plateau, de même que des vestiaires, des gradins et des zones de circulation adaptés.

Cette nouvelle infrastructure permettra notamment la tenue des cours d’éducation physique, des activités parascolaires, des entraînements sportifs et des compétitions intercollégiales. Elle pourra aussi accueillir divers événements à caractère communautaire et régional.

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