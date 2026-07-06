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Lundi, 06 juillet 2026

Culture

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Festival de la Gourgane d’Albanel

Les vols en montgolfière annulés pour le 50e anniversaire

Le 06 juillet 2026 — Modifié à 09 h 14 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Le comité organisateur du Festival de la Gourgane d’Albanel a annoncé que les vols en montgolfière ne seront pas offerts lors de l’édition 2026.

Comme l’explique le président, Francis Perreault, plusieurs éléments ont mené à la prise de cette décision crève-cœur.

« Mettre un ballon dans le champ pour le faire lever, c’est tel que tel. Il y a plusieurs autres choses qui viennent autour. Ça demande quand même une grosse logistique. On assure l’hébergement des pilotes. La majorité viennent de Montréal ou des environs. On est une petite région éloignée. On a rencontré quelques embûches dans le processus qu’on n’avait pas les années d’avant. »

Un enjeu de dernière minute est notamment venu compliquer l’organisation. Le Festival de la Gourgane et la Municipalité d’Albanel n’ont pas réussi à renouveler leur entente concernant l’hébergement des pilotes.

Un autre facteur a également pesé dans la balance. « Cette année, les vols ne se sont pas vendus extrêmement rapidement. On donne énormément de temps pour peu de vols. Quand les pilotes viennent, le but est de voler pour que ce soit rentable pour eux. »

Plusieurs pistes de solution ont été explorées afin de maintenir l’activité. Malgré les efforts déployés, le comité organisateur a toutefois dû se rendre à l’évidence : les montgolfières ne prendront pas leur envol à Albanel en 2026.

Mais cette décision n’est pas définitive. Le comité a bien l’intention de poursuivre les démarches nécessaires afin de permettre le retour de l’activité lors de la prochaine édition, lorsque les conditions le permettront.

Pour la petite histoire, le Festival de la Gourgane propose des vols en montgolfière depuis une dizaine d’années. Leur annulation en 2026 marque la deuxième interruption de cette activité durant cette période.

« On est attristé par la nouvelle, mais on ne se laisse pas démoraliser. Ça va rester une édition spectaculaire et vraiment intéressante », dit Francis Perreault.

Pour souligner cet anniversaire marquant, le comité organisateur a choisi de remettre au goût du jour plusieurs activités populaires d’autrefois, dont le tournoi de volleyball de plage, la kermesse Gourgane-O-Thon et la danse en ligne.

Rappelons que la 50e édition sera célébrée du 23 au 26 juillet. Plusieurs spectacles seront offerts. L’entrée est gratuite.

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