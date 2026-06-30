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Mardi, 30 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 36s

Le suspect d'un incendie criminel recherché à Normandin

Le 30 juin 2026 — Modifié à 15 h 14 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin d’identifier une personne reliée à un incendie criminel survenu dans la nuit du 29 juin 2026 sur la rue St-Cyrille, à Normandin.

Un homme s'est présenté à pied à la résidence en empruntant le secteur boisé situé à l'arrière de la propriété. Une fois sur place, il a versé un liquide inflammable sur les deux véhicules avant d'y mettre le feu.

Après avoir commis les méfaits, le suspect a quitté les lieux à pied en empruntant le même trajet que lors de son arrivée.

Le suspect serait un homme vêtu de noir portant des chaussures de marque Nike également noires. Il transportait un sac de couleur mauve au moment du délit.

Toute information pouvant permettre d’identifier cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.

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