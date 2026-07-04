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Le Saguenay-Lac-Saint-Jean manque de dentistes

Le 04 juillet 2026 — Modifié à 15 h 04 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Une pénurie persistante de dentistes frappe le Québec et pourrait s'accentuer au cours des prochaines années, selon le Système de projection des professions au Canada (SPPC). Le Saguenay–Lac-Saint-Jean figure parmi les régions les plus touchées, où les délais pour obtenir un rendez-vous continuent de s'allonger dans plusieurs cliniques, rapport Radio-Canada.

Sur le terrain, les professionnels constatent une demande grandissante qu'ils peinent à satisfaire.

Alors que les grands centres comme Montréal et Québec parviennent encore à répondre à la demande, la réalité est bien différente dans les régions. Selon l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte actuellement environ 120 dentistes, alors qu'il en faudrait près de 65 de plus pour répondre adéquatement aux besoins de la population.

Pour l'Association, cette situation soulève des inquiétudes quant à l'accès aux soins. Un manque de suivi peut avoir des conséquences importantes sur la santé buccodentaire, mais aussi sur la santé générale des patients.

Le Régime canadien de soins dentaires exerce une pression supplémentaire

L'allongement des listes d'attente s'explique par plusieurs facteurs, dont notamment l'arrivée du Régime canadien de soins dentaires. S'il est bien accueilli par les professionnels étant donné qu'il permet à davantage de personnes d'accéder à des soins, le programme contribue parallèlement à l'augmentation de l'achalandage dans les cliniques.

Pour freiner la pénurie, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec demande au gouvernement de mettre en place des mesures incitatives, notamment des avantages financiers, afin d'attirer davantage de dentistes dans les régions où les besoins sont les plus criants.

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