Le Musée Louis-Hémon sort du cadre pour l’été

Le Musée Louis-Hémon sort du cadre à Péribonka. Deux expositions, en salle et en plein air, mettent en lumière le Prix Damase-Potvin et les 100 ans de la montée du lac Saint-Jean. Une installation littéraire sonore qui décoiffe vient compléter l’offre. Tout indique que l’été s’annonce riche et stimulant pour les visiteurs.

L’institution muséale de la rue Édouard Niquet a récemment dévoilé une nouvelle exposition temporaire, intitulée 30 ans de création au Saguenay–Lac Saint Jean, consacrée au Prix littéraire Damase-Potvin.

« C’est un prix qui a lancé beaucoup de carrières des jeunes auteurs de la région, autant au Saguenay qu’au Lac-Saint-Jean. On a notamment Sébastien Gagnon de Dolbeau-Mistassini, Marie-Andrée Gill qui a participé et qui a gagné, tout comme Charles Sagalane », fait savoir Samuel Dupras, responsable de l’action culturelle au Musée Louis-Hémon.

À cet effet, l’Association professionnelle des écrivain·e·s de la Sagamie a invité une douzaine de photographes à illustrer les thèmes annuels du concours de nouvelles depuis 2015. Chaque tableau réunit ainsi un thème commun où se croisent l’héritage littéraire des auteurs du Saguenay–Lac Saint Jean et une interprétation photographique contemporaine.

Expérience sonore

Le Musée Louis-Hémon profite aussi de l’été pour aller à la rencontre du public. Les visiteurs sont invités à prendre place dans un « salon de décoiffure » où des séchoirs des années 1950, transformés en casques audio, diffusent neuf courts textes inédits accompagnés d’une conception sonore.

« Les histoires sont assez mélangées. C’est très diversifié. On parle autant de la culture québécoise, de certaines grandes personnalités du Québec, il y a un peu de fantastique à travers tout ça », dit Samuel Dupras.

L’installation sonore sera déployée prochainement à l’extérieur du musée, où l’on retrouvera un chapiteau. L’accès est gratuit.

Promenade transformée

Ce n’est pas tout. Le Musée Louis-Hémon s’installera sur la promenade de Péribonka à compter du mois de juillet. Différents modules d’interprétation seront aménagés afin de commémorer les 100 ans de la montée du lac Saint-Jean.

« On a plusieurs témoignages de gens de la région et de la communauté de Mashteuiatsh, souligne Samuel Dupras. Il y aura des extraits littéraires en lien avec la rivière. On a approché des auteurs de la région pour mettre ça en place. »

Sans oublier l’exposition permanente qui propose une célébration de la richesse et de la diversité de la littérature franco-canadienne.

La saison estivale est déjà entamée, et le Musée Louis-Hémon accueille des visiteurs venus de Québec, de Montréal et même de l’étranger.

La directrice générale par intérim, Carole Richer, invite d’ailleurs la population et les touristes à découvrir ce lieu unique : « Je pense que ce musée mérite d’être vu. Il faut que ça se parle et que les gens le voient. En sortant de nos murs, on veut éveiller la curiosité. »