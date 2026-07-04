Le Canada s'incline face au Maroc et quitte la Coupe du monde

Le parcours historique du Canada à la Coupe du monde de soccer masculin de la FIFA a pris fin samedi à Houston. La formation dirigée par Jesse Marsch s'est inclinée 3-0 face au Maroc en huitièmes de finale, mettant un terme à la plus longue aventure mondiale de son histoire, rapporte La Presse Canadienne.

Après une première période encourageante, les Canadiens ont été incapables de convertir leurs occasions en buts. Les représentants de l'unifolié ont pourtant dominé le début de la rencontre, multipliant les incursions offensives et forçant le gardien marocain Yassine Bounou à réaliser plusieurs interventions importantes.

Le Maroc a toutefois fait preuve d'un réalisme implacable au retour des vestiaires. Azzedine Ounahi a ouvert la marque à la 50e minute à la suite d'un coup franc rapidement joué, avant de doubler l'avance des siens à la 82e minute. En temps additionnel, Soufiane Rahimi a complété la marque en contre-attaque pour confirmer la victoire des Lions de l'Atlas.

Le Maroc, septième au classement mondial de la FIFA avant le début du tournoi, poursuit ainsi son impressionnant parcours et accède aux quarts de finale, où il affrontera le gagnant du duel entre la France et le Paraguay.

Malgré l'élimination, le Canada quitte le Mondial avec plusieurs motifs de satisfaction. Le pays coorganisateur avait franchi une étape historique en remportant, pour la première fois de son histoire, un match à la Coupe du monde avant de se qualifier pour les huitièmes de finale grâce à une victoire contre l'Afrique du Sud. Cette campagne marque une progression importante pour une sélection qui n'avait récolté aucun point lors de sa précédente participation, au Qatar en 2022.

Cette élimination représente néanmoins une fin crève-cœur pour les Canadiens, qui nourrissaient l'espoir de prolonger leur aventure devant leurs partisans. Ils auront toutefois démontré qu'ils peuvent désormais rivaliser avec plusieurs des meilleures nations du soccer mondial, un signal encourageant à l'approche des prochaines grandes compétitions internationales.