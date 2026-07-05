SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 57s

Grave accident lors des Drags de rue de l’Autodrome St-Félicien

Une victime est déplorée

Le 05 juillet 2026 — Modifié à 18 h 23 min
Par La rédaction

Une victime est déplorée à la suite d'un accident survenu hier après-midi dans le cadre de l’évènement Drags de rue de l’Autodrome St-Félicien.

Le décès a été confirmé par une personne vraisemblablement proche de la victime dans les commentaires d'une publication Facebook de l’Autodrome St-Félicien parue plus tôt aujourd’hui.

« Toute l’équipe de l’entreprise tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et à tous ceux touchés par cette perte. Nos pensées vous accompagnent en ces moments difficiles », a répondu l’Autodrome St-Félicien. Plusieurs dizaines d'internautes ont d’ailleurs fait de même.

Toujours dans sa publication, l’Autodrome St-Félicien affirme : « Comme plusieurs d’entre vous, nous avons été profondément touchés par ce qui s’est passé. La sécurité de nos participants, de nos employés et de nos spectateurs est, et demeurera toujours, notre priorité numéro un. »

L’organisation précise également : « Dès les premières secondes, notre équipe ainsi que les services d’urgence présents sur place sont intervenus rapidement afin de prendre la situation en charge. Nous tenons d’ailleurs à les remercier sincèrement pour leur professionnalisme et leur efficacité. […] En tant que nouveaux propriétaires de l’Autodrome, nous mettons tout en œuvre pour offrir un environnement sécuritaire lors de chacun de nos évènements. Des procédures de sécurité sont en place et elles ont été appliquées immédiatement lors de cet incident. Par respect pour les personnes impliquées et leurs familles, nous ne commenterons pas davantage les circonstances de l’accident. »

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Violence dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Publié le 2 juillet 2026

Violence dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ton monte dans les urgences d’hôpitaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les déclarations d’accidents liés à de la violence envers le personnel hospitalier sont d’ailleurs en hausse, et atteignent un sommet en 2025. Les chiffres dévoilé par TVA Nouvelles Saguenay-Lac-Saint-Jean font état que depuis 2022, incluant l’année en cours, 85 accidents se ...

LIRE LA SUITE

Le suspect d'un incendie criminel recherché à Normandin
Publié le 30 juin 2026

Le suspect d'un incendie criminel recherché à Normandin

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin d’identifier une personne reliée à un incendie criminel survenu dans la nuit du 29 juin 2026 sur la rue St-Cyrille, à Normandin. Un homme s'est présenté à pied à la résidence en empruntant le secteur boisé situé à l'arrière de la propriété. Une fois sur place, il a versé un liquide ...

LIRE LA SUITE

Grand excès de vitesse à Albanel
Publié le 30 juin 2026

Grand excès de vitesse à Albanel

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), du poste de la MRC Maria-Chapdelaine, ont intercepté un véhicule circulant en grand excès de vitesse sur la route 169, dans la nuit du 27 juin dernier, peu avant 2h00 du matin. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à 141 km/h dans une zone de 90 km/h. Le conducteur, un homme âgé de 23 ans, de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES