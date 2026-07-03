Aucun ménage laissé sans option dans Maria-Chapdelaine

En date du 2 juillet, il n’y avait pas de ménages sans option de logement à court terme sur le territoire, ce qui représente une bonne nouvelle pour l’Office d’habitation (OMH) Maria-Chapdelaine.

Grâce à l’aide financière de la Société d’habitation du Québec (SHQ), l’Office d’habitation Maria-Chapdelaine avait déployé une ressource pour répondre aux questions des ménages qui seraient en situation de besoin. Ce service était offert durant trois fins de semaine, à partir du 19 juin.

« Cette année, il n’y a pas une demande de ménage qui a besoin d’un logement. On est bien content. Il n’y a pas de situation de crise », dit le directeur de l’OMH, Martin Voisine.

« Habituellement, les trois dernières années, il y avait tout le temps deux ou trois ménages avec qui on devait trouver quelque part. On réussissait tout le temps à s’organiser. On a un lien étroit avec certains propriétaires privés », ajoute-t-il.

Rappelons que les options de logements abordables sont plus limitées sur le marché. Faute d’option à leur portée, certains ménages doivent accepter des loyers qui dépassent leurs moyens.

L’OMH compte actuellement une liste d’attente de 67 ménages différents pour un logement à loyer modique dans la MRC de Maria-Chapdelaine, fait savoir Martin Voisine.

« C’est un chiffre important. Ce sont des ménages qui veulent améliorer leur sort en payant un logement moins cher », souligne‑t‑il.

La plupart ont déjà un toit, mais celui-ci n’est pas adapté à leurs besoins.

Soulignons qu’il y a des logements disponibles à Saint-Edmond-les-Plaines ainsi qu’à Saint-Thomas-Didyme.