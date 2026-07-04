Le Dépanneur Gau‑Sen passe à une nouvelle étape

Le Dépanneur Gau-Sen de Saint-Thomas-Didyme vient de compléter un important chantier de 625 000 $ avec le remplacement de son réservoir d’essence, une modernisation qui permettra de mieux servir la communauté.

Les propriétaires, Dan Sennville et Manon Gauvin, ont acquis la station-service en 2019. Depuis, ils ont réalisé plusieurs améliorations afin de diversifier les services offerts dans le secteur, notamment avec l’ajout du restaurant Fritou, d’un service de remplissage de propane et d’un comptoir SAQ.

Constatant que leur réservoir d’essence arrivait en fin de vie, les propriétaires ont entrepris d’importants travaux pour le remplacer. Ils en ont profité pour élargir leur offre en ajoutant le diesel et le super, des carburants essentiels pour les agriculteurs, les forestiers et les véhicules récréatifs comme les VTT, motoneiges et motos.

Les travaux extérieurs ont débuté le 18 mai avec le retrait de l’ancien réservoir et l’installation du nouveau. Deux pompes, espacées d’une trentaine de pieds, ont également été ajoutées. Dan Sennville et Manon Gauvin ont aussi choisi de changer de bannière, passant de Maestro à Proxi.

La réouverture des pompes à essence était prévue le 17 juin. Plusieurs personnes ont fait un arrêt à la station-service, dont la mairesse Sylvie Coulombe.

La Municipalité a salué l’initiative des propriétaires, soulignant que ce type d’investissement dépasse la simple modernisation d’équipements : il améliore les services aux citoyens, stimule l’économie locale et participe à la vitalité de la communauté.

« Le village va avoir un dépanneur digne de Saint-Thomas-Didyme », a affirmé Dan Sennville.

Soulignons que le Dépanneur Gau-Sen eu reçu des subventions de la part du ministère des Affaires municipales et de la MRC de Maria-Chapdelaine pour réaliser ce projet.