Festival de la Gourgane : 50 ans, ça se fête en grand

Le comité organisateur du Festival de la Gourgane d’Albanel a levé le voile sur la programmation de la 50e édition, prévue du 23 au 26 juillet. Au menu : les classiques tant appréciés, quelques surprises et un volet musical enrichi pour souligner cette année d’anniversaire.

Il ne fait aucun doute que l’organisation tenait à souligner de façon marquante cette 50e édition. Grâce au travail soutenu des bénévoles, le budget consacré aux spectacles a été bonifié, permettant d’offrir un éventail d’artistes variés.

« Chaque soir, on a essayé d’y aller avec un groupe ou un artiste qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ramener nos racines. C’était important pour nous d’avoir quelqu’un qui vient du coin avec d’autres têtes d’affiche qui se rattachent à ça », explique Francis Perreault, président du comité organisateur.

C’est la chanteuse saguenéenne Jeanick Fournier qui ouvrira le bal, le jeudi à 20 h, sur la scène du Festival de la Gourgane. Révélée au grand public grâce à sa victoire à la deuxième saison de Canada’s Got Talent, elle présentera toute l’étendue de ses prouesses vocales. La soirée se poursuivra avec le groupe Jonas & The Jaguar Moon dès 22 h.

Vendredi, le public pourra voir en action Les Dérapeutes, un projet musical d’Alma qui allie folk, punk et rock dans une formule acoustique festive. Le groupe Les Dales Hawerchuck, composé de quatre artistes de Roberval, sera le prochain à enflammer la scène dès 22 h. L’étoile montante DJ Shieldie viendra clore la soirée.

La journée de samedi débutera avec l’artiste Phil Lauzon, reconnu pour son univers musical inspiré du country américain, du rock et de la folk. Ensuite, le groupe Kaïn suivra dans le cadre de sa tournée d’adieu. La 50e édition se conclura sous les airs entraînants de la formation régionale On The Edge.

Pour sa part, Francis Perreault se réjouit d’offrir une telle programmation musicale gratuitement au public. « On s’est toujours dit qu’on voulait avoir des gros noms pour le 50e. C’est quand même le fun d’être capable d’accueillir ces têtes d’affiche dans un petit village comme Albanel », dit-il.

Les classiques seront de retour au grand plaisir des festivaliers. « On a toujours le tournoi de balle molle qui est booké année après année, fait savoir le président du comité organisateur. On a les Mud Drag le samedi matin. On a aussi les journées de la famille avec les jeux gonflables et les animations pour les jeunes. Sinon, l’autobus roule toujours en permanence. »

Ce dernier ajoute que d’autres surprises sont à venir, notamment le retour de certaines activités qui avaient marqué les éditions précédentes.

Aux yeux de l’organisation, ce 50e anniversaire représente une occasion de remercier la population, fidèle au rendez-vous année après année. C’est d’ailleurs cette mobilisation qui permet au Festival de la Gourgane de traverser le temps, selon Francis Perreault.

Plus de 150 bénévoles mettent la main à la pâte pour faire vivre l’événement.