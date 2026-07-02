Péribonka en mode nettoyage et sécurisation des lieux

Les orages violents qui ont frappé la région mercredi soir n’ont pas épargné la Municipalité de Péribonka. Plusieurs arbres ont été déracinés, causant des dommages importants sur le territoire. Environ 50 résidents demeurent toujours privés d’électricité.

Deux secteurs ont été particulièrement touchés à Péribonka. Du côté de la zone des chalets de la rue Édouard-Niquet, plusieurs arbres se sont abattus sur les terrains. Selon la mairesse Carole Tremblay, un émondeur mandaté par Hydro‑Québec est actuellement sur place, puisqu’un arbre est tombé sur des fils électriques. Les résidents du secteur demeurent toujours sans électricité.

Le secteur du camping municipal de Péribonka est celui qui a subi les dommages les plus importants. Entre autres, trois tentes de prêt-à-camper ont été endommagées. « Trois arbres sont tombés autour d’une tente. Il y avait des gens à l’intérieur. Il n’y a personne de blessé. Honnêtement, on a été assez béni », dit la mairesse avec soulagement.

Deux équipes municipales sont en action dans le but de sécuriser les arbres et de couper ceux qui risquent de tomber, ajoute-t-elle.

Une intervention nautique a également été réalisée sur l’île Boulianne, où les pompiers sont intervenus à l’aide de leur embarcation zodiac afin de porter assistance.

Avis aux citoyens

Un avis aux citoyens a d’ailleurs été émis. La Municipalité met à la disposition de la population un espace de dépôt temporaire pour les branches issues des travaux de nettoyage de leur propriété.

Il est situé sur la rue du Parc-Industriel (au bout de la rue, près du pic de sable).

La Municipalité demande aux citoyens d’y déposer uniquement des branches et des résidus ligneux.

Épisode possible

Selon la mairesse, la Municipalité a reçu un autre avis de la part d'Environnement Canada et Changement climatique Canada. « On est encore dans un secteur propice à un autre épisode ce soir. J’invite les citoyens à sécuriser leurs lieux et à ne rien laisser trainer dehors. Ce soir, on risque encore d’être secoué. »