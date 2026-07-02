Le Canada fera ses débuts à l’Eurovision en 2027

Le Canada participera pour la première fois au Concours Eurovision de la chanson en 2027, une compétition musicale internationale suivie chaque année par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Le pays sera représenté par CBC/Radio-Canada, qui est récemment devenu membre à part entière de l’Union européenne de radio-télévision (UER).

Le Canada prendra part aux demi-finales de la 71e édition du concours qui se déroulera en Bulgarie et devient ainsi le premier nouveau pays à intégrer la compétition depuis l’Australie, invitée à participer pour la première fois en 2015.

CBC/Radio-Canada n’a toutefois pas encore précisé la méthode qui sera utilisée pour choisir l’artiste et la chanson qui représenteront le pays. Le diffuseur public indique que davantage de détails concernant le processus de sélection seront dévoilés plus tard cette année.

Même si le Canada n’avait encore jamais participé officiellement à l’Eurovision, le pays entretient depuis longtemps des liens avec le concours. Le cas le plus célèbre demeure celui de Céline Dion, qui avait remporté l’édition de 1988 sous les couleurs de la Suisse avec la chanson « Ne partez pas sans moi ».

La décision de CBC/Radio-Canada de joindre l’Eurovision a été saluée par le gouvernement fédéral, qui y voit une occasion d’accroître le rayonnement des artistes canadiens à l’étranger.

« Une bonne chanson reste avec nous longtemps après l'avoir entendue. Elle nous fait ressentir quelque chose, nous rassemble et nous rappelle ce que nous partageons. Notre pays a un talent extraordinaire et j'ai hâte d'encourager le Canada à l'Eurovision 2027. », a déclaré Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre chargé des Langues officielles.