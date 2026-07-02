Un phénomène « jamais vu » frappe Vauvert

Jeudi matin, une même phrase revenait sur toutes les lèvres des résidents du secteur Vauvert, frappés par des orages violents durant la nuit : « C’est du jamais vu ».

À l’aube, Vauvert n’avait rien du quartier tranquille qu’on lui connaît. Le son perçant des scies à chaîne résonnait alors que les pompiers du Service de sécurité incendie de Dolbeau‑Mistassini et les employés des travaux publics s’affairaient à dégager les nombreux débris laissés par les orages survenus la veille. Les équipes municipales ont rapidement sécurisé les lieux pour limiter les impacts. Du travail, il y en avait à faire. Et il en reste encore.

Plusieurs résidents ont été touchés. Parmi eux, Dave Boulianne, qui habite la rue Langevin depuis six ans, ne s’attendait pas à ce qu’il allait découvrir en rentrant chez lui, mercredi soir. « J’étais au travail et ma blonde était partie chez des amis. On n’était pas ici. Environ 15 minutes après que l’orage a été passé, j’ai commencé à recevoir des textos. Le monde m’envoyait des photos de ma maison. »

Plusieurs arbres se sont abattus sur sa demeure, endommageant lourdement le toit. « Je ne suis pas de nature nerveuse. Je me suis dit que tout allait s’arranger. C’est désolant, mais il n’y a personne qui a été blessé. C’est ça le principal. »

Dave Boulianne s’est rapidement mis en mode action. « J’ai appelé mes assurances. Ils m’ont donné l’approbation d’appeler les émondeurs et l’électricien. Le mât électrique est cassé. Les assurances m’ont envoyé un contracteur pour faire les réparations d’urgence pour qu’on puisse réintégrer la maison. »

Le résident de Vauvert soutient n’avoir jamais vu un événement d’une telle ampleur dans le secteur. Et cette année, les conditions météorologiques demeurent particulièrement instables.

« En six ans, c’est la seule année où ça brasse plus. On a des quais flottants dans la baie de la rivière Petite Péribonka. C’est reconnu pour être tranquille pour les bateaux. Cette année, ça fait trois fois que les quais se détachent. Les cordes qui attachent les bateaux cassent. »

Arbres déracinés et abris renversés

La rue Potvin n’a pas été épargnée. La résidente Suzanne Morin en a été témoin. « Il y avait un spectacle au Centre touristique. C’était plein. On est sorti vers 20 h 30. Il commençait à pleuvoir. On est arrivé chez nos amis à Racine-sur-Mer, à cinq minutes. Il pleuvait tellement qu’on ne pouvait pas sortir de la voiture. En arrivant chez elle, j’ai eu un message de ma voisine. Elle me disait qu’il y avait des dommages chez moi », raconte-t-elle.

Suzanne Morin et son conjoint ont eu de la difficulté à rejoindre leur résidence. Le chemin était bloqué par des arbres tombés. Une fois sur place, elle a constaté une panne d’électricité et elle remarqué que des arbres déracinés avaient renversé son abri extérieur.

Le voisin de Suzanne, Jacques Hinse s’est retrouvé au cœur des orages. « J’étais dans la maison. Le vent était impressionnant. Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi intense. Ça faisait vraiment penser aux tempêtes tropicales », dit-il, en ajoutant qu’il a été témoin de la chute d’un gros bouleau à proximité de son terrain.

En sortant à l’extérieur, il a constaté qu’un arbre était tombé sur les fils électriques qui alimentent sa maison.

Conséquences au camping

Le Camping Vauvert au lac-St-Jean a également subi les effets des orages. En plus des dommages observés sur le terrain, la manque d’électricité qui touche les roulottes et les chalets affecte la clientèle.

La nuit a été particulièrement chaude pour les campeurs privés d’air climatisé, témoigne Anne-Marie Cayer, cheffe d’équipe de l’accueil.

Jeudi, un seul bloc sanitaire disposait de toilettes fonctionnelles et les douches étaient accessibles, mais uniquement avec de l’eau froide. L’équipe du camping était à pied d’œuvre pour répondre aux besoins des campeurs, notamment en distribuant des bouteilles d’eau.

Au moment de la visite du Nouvelles Hebdo, deux employés de l’accueil effectuaient des appels pour informer les futurs clients de la situation. L’événement a malheureusement engendré des annulations.

Mise à jour d’Hydro-Québec

Selon Alexandra Fortin, porte-parole chez Hydro-Québec, six poteaux sont tombés sous la force des vents. Ils ont endommagé très sérieusement le réseau de distribution. Des travaux majeurs doivent être effectués dans le secteur.

« Si les conditions sont favorables, on parle d’un rétablissement du service ce soir ou cette nuit. C’est vraiment sous toutes réserves. Ça pourrait aller à demain », précise-t-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, il y environ 550 foyers dans le secteur de Vauvert qui n’ont pas d’électricité.