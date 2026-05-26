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Le Canada renforce sa capacité de lutte contre les feux de forêt

Le 26 mai 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral a annoncé avoir renforcé la capacité de lutte contre les feux de forêt au pays, avec la mise en service, dès la saison 2026, de dix nouveaux aéronefs spécialisés en lutte contre les incendies ainsi que de deux ressources de soutien.

Concrètement, les provinces et territoires pourront désormais demander l’appui du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) pour déployer un ensemble d’équipements aériens comprenant quatre avions-citernes, un avion de pointage et cinq hélicoptères de transport lourd.

Cette initiative découle d’un investissement fédéral de 316,7 millions de dollars réparti sur cinq ans. Ces fonds ont permis au CIFFC de louer les dix nouveaux aéronefs.

Ceux-ci seront prépositionnés stratégiquement à travers le pays en fonction des prévisions d’activité des incendies, des zones à risque élevé et du niveau de préparation requis. Ils pourront également être redéployés rapidement selon l’évolution de la situation des feux de forêt.

Pour accéder à ces ressources, les agences provinciales et territoriales devront suivre les procédures de demande de ressources du CIFFC. Ce mécanisme est similaire à celui déjà en place pour demander de l’aide provenant d’autres juridictions canadiennes.

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