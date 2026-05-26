SUIVEZ-NOUS

Mardi, 26 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 51 s

Les Canadiens se serrent la ceinture pour l’été 2026, selon un sondage

Le 26 mai 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un récent sondage de la TD révèle que les pressions persistantes liées au coût de la vie entraîneront une révision à la baisse des dépenses estivales pour une part importante de la population canadienne.

Ainsi, 35 % des Canadiens affirment qu’ils prévoient dépenser moins au cours de la saison chaude. Parmi ces répondants, 40 % pointent directement du doigt la hausse des coûts de transport comme facteur déterminant.

En parallèle, près des deux tiers (62 %) indiquent qu’ils comptent réorienter leur budget vers des dépenses essentielles, telles que l’épicerie, le carburant et le logement.

Le secteur du voyage apparaît particulièrement affecté. Au total, 44 % des personnes sondées disent que la hausse des coûts, notamment ceux de l’essence et des billets d’avion, influence leurs décisions de voyage cet été.

Même parmi ceux qui choisissent tout de même de voyager, 61 % indiquent qu’ils réduiront les dépenses liées au voyage. Parmi les endroits où faire des économies, 46 % des voyageurs canadiens indiquent ne pas avoir l'intention de souscrire une assurance voyage cet été.

« Lorsque les budgets de voyage sont déjà étirés au maximum, renoncer à l'assurance voyage peut sembler un moyen facile d'économiser. Or, des événements comme l'annulation d'un voyage ou une urgence médicale imprévue peuvent rapidement devenir coûteux. », souligne Patricia Foley, vice-présidente associée à la TD.

Face à aux contraintes budgétaires, 76 % des Canadiens prévoient donc rester au Canada cet été, tandis que 55 % entendent explorer leur propre province et 41 % envisagent de visiter d’autres régions du pays.

La génération Z dépense différemment

En contraste avec la tendance générale à la modération, la génération Z adopte une approche distincte. Les jeunes adultes se montrent en effet plus enclins à maintenir, voire à augmenter leurs dépenses estivales. Ainsi, près d’un Canadien sur quatre (24 %) issu de cette cohorte prévoit dépenser davantage.

Cette dynamique s’explique en partie par des facteurs sociaux. Environ 32 % des membres de la génération Z affirment ressentir une pression sociale influençant leurs choix de consommation estivale, soit plus du double de la moyenne nationale (14 %).

Les priorités de dépense de cette génération pour l’été se concentrent sur les expériences comme les sorties dans des restaurants populaires (29 %), les activités à partager ou dignes d'être immortalisées en photo (28 %), les voyages (24 %), ou encore les événements comme les concerts et festivals (22 %).

Malgré cette volonté de profiter de l’été, les jeunes adultes canadiens n’en demeurent pas moins conscients de leurs limites financières. Ainsi, 64 % des répondants de la génération Z invités à des mariages cet été disent avoir déjà décliné certaines invitations ou opérer une sélection plus stricte, comparativement à 48 % pour l’ensemble de la population.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La caisse Desjardins de Chicoutimi, la plus profitable de la région
Publié à 9h00

La caisse Desjardins de Chicoutimi, la plus profitable de la région

Avec un profit de 17 M$ en 2025, la caisse Desjardins de Chicoutimi est la plus profitable de la région, avec une hausse de 2 M$ de profit en comparaison de 2024. Les Coops de l’information ont regardé l’ensemble des rapports annuels des 189 caisses Desjardins du Québec, en plus du bilan de Mouvement Desjardins. Pour ce dernier, le mouvement a ...

LIRE LA SUITE

Québec relance l’Initiative Proximité pour aider les circuits courts
Publié hier à 15h59

Québec relance l’Initiative Proximité pour aider les circuits courts

Le gouvernement du Québec a annoncé le renouvellement de l’Initiative ministérielle Proximité, un programme visant à soutenir le développement de la mise en marché de proximité et de l’agrotourisme à travers la province. Dotée d’une enveloppe de 2 millions de dollars, cette mesure entend appuyer autant les marchés publics que les projets ...

LIRE LA SUITE

Québec annonce une série de mesures pour aider les ménages
Publié hier à 14h00

Québec annonce une série de mesures pour aider les ménages

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, accompagnée du ministre des Finances, Eric Girard, a dévoilé aujourd’hui un ensemble de mesures visant à soutenir les ménages touchés par la récente hausse du prix du panier d’épicerie et du carburant. Ces initiatives, qui combinent aides directes, allègements fiscaux et réductions tarifaires, ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES