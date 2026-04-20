Réduction des visites non nécessaires à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe la population qu’en raison d’un bris d’aqueduc survenu sur le réseau de la Ville de Dolbeau-Mistassini, une coupure d’eau complète est en cours à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini et pourrait se prolonger jusqu’à mardi.

Les soins urgents et essentiels sont maintenus. Les équipes cliniques et techniques sont mobilisées et des mesures d’approvisionnement en eau potable sont en place, conformément aux procédures établies, afin d’assurer la continuité et la sécurité des services.

Toutefois, afin de prioriser les soins essentiels, de protéger les usagers et de soutenir les équipes sur le terrain, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe que des alternatives existent avant de se rendre à l’urgence de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini, et ce, pour toute la durée de la coupure d’eau. Il est demandé également aux proches de limiter les visites non essentielles jusqu’à mardi.

Quelles sont les alternatives?