Transactions chez les Saguenéens à la veille du repêchage de la LHJMQ

À l’approche du repêchage annuel de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), qui s’amorcera vendredi soir à Halifax, le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, a amorcé un important remaniement de son effectif.

La première entente officialisée implique l’attaquant allemand Maxim Schäfer, qui prend la direction du Cap-Breton, rapporte Radio-Canada. En retour, les Eagles cèdent le jeune défenseur William Dubé, âgé de 17 ans, ainsi qu’un choix de cinquième ronde.

Schäfer quitte ainsi Chicoutimi après avoir connu une saison productive, lui qui a amassé 49 points en 53 rencontres en saison régulière. Son parcours en série éliminatoire aura toutefois été marqué par l’adversité. Blessé au poignet dès le premier tour, il avait dû s’absenter avant de revenir au jeu pour disputer la finale face aux Wildcats de Moncton.

Par ailleurs, Thomas Desruisseaux poursuivra sa carrière sur la Côte-Nord, ayant été cédé au Drakkar de Baie-Comeau. Les Saguenéens indiquent que le joueur a été acquis sans compensation immédiate. Cette transaction s’inscrit toutefois dans une manœuvre plus large entre les deux formations.

En effet, ce mouvement vient compléter l’échange conclu plus tôt en saison, le 27 décembre dernier, qui avait permis aux Saguenéens de mettre la main sur le gardien Lucas Beckman. Chicoutimi avait déjà donné au Drakkar le défenseur Xavier Daigle, le gardien Mathias Hernandez, ainsi que des choix de deuxième ronde en 2026 et de première ronde en 2028.

Ces décisions ne surviennent pas par surprise. Mardi, lors du bilan de fin de saison, Yanick Jean avait déjà annoncé que plusieurs joueurs ne seraient pas de retour avec l’équipe. En plus de Desruisseaux et Beckman, les noms d’Alonso Gosselin et Liam Lefebvre avaient également été mentionnés parmi les départs confirmés.