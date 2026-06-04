Une Fête des semences animée à l’Héritage Agricole

Petits et grands sont invités à participer à la troisième édition de la Fête des semences à l’Héritage Agricole Lac St-Jean, le 13 juin, où plusieurs activités viendront animer le site.

Comme le rappelle son président, Christian Coulombe, la mission de l’Héritage Agricole est de transmettre au public l’héritage des pionniers, ces femmes et ces hommes dont le labeur a contribué à bâtir ce que nous sommes aujourd’hui.

La Fête des semences s’inscrit dans cette volonté de transmission.

Tout au long de l’après‑midi, les visiteurs pourront découvrir les machineries anciennes du site. Des démonstrations de pratiques agricoles traditionnelles permettront d’en apprendre davantage sur le patrimoine rural. Une trentaine de figurants seront également présents pour recréer l’ambiance d’autrefois, tandis que plusieurs exposants accueilleront les curieux.

Il sera aussi possible de prendre part à des visites guidées de la maison ayant servi au tournage du film Maria Chapdelaine. Il s’agit de la première fois qu’elle sera dévoilée au public.

« On a la maison des tournages du film Maria Chapdelaine. La MRC nous l’avait donné. On a eu une subvention. Le comité forêt de Saint-Edmond-les-Plaines nous a aidé à l’acquérir et AGIR de Normandin. On a pu amener la maison il y a deux ans. On l’a meublé comme à l’époque », explique M. Coulombe.

L’entrée est gratuite. L’événement se déroulera de 13 h à 16 h.

Une soirée festive prendra le relais : danse en ligne, musique, spectacle et un souper tourtière viendront prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse.