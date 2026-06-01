Le cerveau de Claude Lemieux donné à la science

Quelques jours après l’annonce surprise du décès de l’ancien joueur du Canadien de Montréal, Claude Lemieux, sa famille a confirmé que son cerveau sera donné à la science afin de vérifier s’il n’était pas atteint d'Encéphalopathie traumatique chronique.

C’est la UNITE Brain Bank du Boston University qui pourra effectuer ces recherches concernant les effets à long terme sur les impacts répétitifs à la tête.

La nouvelle de la mort de l’homme de 60 ans a eu l’effet d’une bombe puisqu’elle survenait à peine deux jours après que celui-ci ait soulevé le flambeau au Centre Bell avant le troisième match de la finale de l’Est entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline.

La famille a plus tard confirmé que Lemieux s’était enlevé la vie dans un commerce de Lake Park en Floride, qui appartient à la famille.