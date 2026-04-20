Bris d’une conduite principale : restrictions d’eau et fermetures à Dolbeau

Une importante fuite sur une conduite d’eau principale oblige la Ville de Dolbeau-Mistassini à demander à la population du secteur Dolbeau de limiter la consommation d’eau afin de réduire les risques de pénurie.

Le secteur Dolbeau sera touché par une interruption de service d’eau en cours d’après-midi et au maximum à 16 h en raison d’un bris sur une conduite principale.

L’interruption durera une dizaine d’heures au minimum selon le déroulement des travaux. Des informations détaillées seront communiquées régulièrement.

La Ville demande à la population de ne pas prendre de réserve d’eau, puisque cela pourrait contribuer à la pénurie.

Une distribution d’eau aura lieu à compter de 16 h seulement. En priorité, la distribution d’eau potable aura lieu à l’aréna du secteur Mistassini. Un plan de signalisation suivra. Apportez vos propres contenants.

Pour les gens qui n’ont pas de possibilité de transport dans le secteur Mistassini uniquement, il sera possible de se rendre au Complexe sportif Desjardins pour recevoir un contenant de 18 litres. Un plan de signalisation suivra.

Pour l’utilisation de l’eau brute comme les toilettes, la population sera invitée à utiliser la neige fondue ou se rendre au point de distribution d’eau brute au complexe sportif Desjardins à compter de 16 h seulement avec ses propres contenants.

Le secteur Mistassini n’est pas affecté par l’interruption de service et pleinement fonctionnel.

Les équipes de la Ville de Dolbeau-Mistassini sont à pied d’œuvre et appliquent rigoureusement les plans établis afin d’assurer le maintien des services essentiels.

Fermetures

La fuite sur une conduite d’eau principale a mené à quelques fermetures, dont à l’école secondaire des Grandes-Rivières, où le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets a décidé de suspendre les cours pour l’après-midi. Le bâtiment Le Tournant n'est pas touché par la situation.

De son côté, la Maison de la famille Parensemble a annoncé sur sa page Facebook qu’elle fermait exceptionnellement ses portes pour la journée en raison du bris d’aqueduc.