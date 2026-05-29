Modernisation en vue pour un sentier multifonctionnel

La Ville de Dolbeau‑Mistassini veut donner un second souffle à l’un de ses sentiers de plein air. Elle compte déposer un projet de mise à niveau d’un tracé multifonctionnel de 10 kilomètres dans le secteur Vauvert dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) volet 2.

Le Service des travaux publics et de l’ingénierie a élaboré un projet qui permettra de rehausser la qualité du tracé de 10 kilomètres reliant Sainte‑Marguerite‑Marie au secteur Vauvert. L’objectif : assurer la pérennité des infrastructures, améliorer la sécurité des usagers et offrir une expérience récréative bonifiée.

Selon le maire de Dolbeau‑Mistassini, Rémi Rousseau, cette initiative contribue également à renforcer l’attractivité du secteur et à soutenir le développement du tourisme de plein air.

Il rappelle que le sentier, largement fréquenté par les adeptes de vélo de montagne, se trouve actuellement dans un état plutôt dégradé.

Les travaux prévus comprennent l’élargissement du sentier d’environ un mètre grâce à l’élagage et au dégagement contrôlé de la végétation, afin d’obtenir une emprise uniforme adaptée aux usages multiples. Une réfection complète de la surface de roulement est également prévue, incluant l’ajout d’une couche de fondation en gravier et d’une finition en poussière de pierre, pour améliorer la durabilité et l’accessibilité du parcours.

Des interventions ciblées en drainage seront réalisées dans les secteurs problématiques afin de favoriser l’écoulement des eaux, réduire l’érosion et prolonger la durée de vie des aménagements. Le projet prévoit aussi la remise à neuf d’une quinzaine de barrières de bois, contribuant à sécuriser les accès et à mettre l’infrastructure aux normes.

Les organismes du milieu ont d’ailleurs donné leur appui au projet par le biais de lettres d’appui.

La Ville finalise actuellement les estimations. Pour l’instant, la valeur totale des travaux est évaluée à 300 000 $. Le programme pourrait financer jusqu’à 66 % du projet, soit environ 200 000 $.