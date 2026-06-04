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Deux projets régionaux pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Le 04 juin 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Laboratoire d’accélération en économie circulaire pour les systèmes alimentaires a annoncé la sélection de plusieurs projets d’expérimentation dans le cadre de son appel à projets « Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires», lancé en février 2026, dont deux initiatives qui seront déployées au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cet appel visait à appuyer des démarches favorisant une meilleure circularité des ressources dans le secteur bioalimentaire dans le but de réduire les pertes, optimiser l’utilisation des ressources et limiter les impacts environnementaux associés au gaspillage alimentaire.

Le premier projet retenu dans la région est porté par le Réseau régional en alimentation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (RRAC). Il consiste à expérimenter un modèle socio-économique dédié à la valorisation des surplus agricoles déclassés. Concrètement, l’initiative cherche à mettre en place un système intégré de récupération, de transformation et de redistribution de ces produits qui, autrement, seraient perdus.

Pour soutenir cette démarche, une enveloppe de 130 000 $ a été octroyée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le second projet, intitulé « Productions alimentaires solidaires et circulaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean », est co-porté par l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Montréal et l’organisation Borée. Cette initiative s’intéresse aux modèles de gouvernance et aux conditions de pérennité de productions alimentaires régionales fondés sur des principes de solidarité.

Ce projet bénéficie d’une part de l’enveloppe globale de 1,2 million de dollars accordée par le ministère au Laboratoire des systèmes alimentaires pour une période de deux ans. Au total, sept projets sont soutenus dans le cadre de ce programme à l’échelle provinciale.

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