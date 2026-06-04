SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 04 juin 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 36 s

Mashteuiatsh

Le Grand rassemblement des Premières Nations dévoile sa programmation

Le 04 juin 2026 — Modifié à 11 h 43 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Grand rassemblement des Premières Nations est de retour pour une 20e édition qui se déroulera du 3 au 12 juillet à Mashteuiatsh, sur les rives du Pekuakami.

Ancré dans la tradition des Premières Nations de se rassembler à Mashteuiatsh durant l’été, cet événement met à l’honneur le patrimoine culturel des Pekuakamiulnuatsh et vise notamment à favoriser la transmission de connaissances traditionnelles entre les communautés autochtones et les visiteurs.

« Cet événement incontournable de la région, met en lumière les traditions et la culture des Pekuakamiulnuatsh, dans la continuité de rassemblements tenus à Mashteuiatsh, sur les rives du Pekuakami depuis des millénaires. Nous sommes fiers d’offrir un lieu pour tisser des liens entre Pekuakamiulnuatsh, avec nos frères et sœurs des autres Premières Nations, mais aussi avec les gens de la région et ceux qui veulent découvrir la communauté ! », a déclaré la conseillère de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Sylvie Langevin.

Les huit premiers jours de l’événement seront accessibles gratuitement. Les activités prévues durant la soirée du 10 juillet ainsi que les 11 et 12 juillet seront toutefois payantes, avec des billets déjà disponibles en ligne, sur le site Web de l’événement.

Le premier week-end sera consacré aux compétitions sportives traditionnelles, notamment les courses de canot, le portage et le triathlon, tandis que le second fait place au pow-wow.

En plus des activités sportives et familiales, les visiteurs pourront parcourir des kiosques d’artisans, rencontrer des porteurs de savoirs et profiter d’un grand souper-partage organisé sur la promenade.

Pour souligner cette 20e édition, plusieurs nouveautés enrichiront la programmation. Un défilé de mode mettant en valeur les créations de designers de la communauté sera présenté, tout comme la pièce de théâtre Atanukan.

Les visiteurs pourront également découvrir le Mixbus soulignant le 350e anniversaire de Chicoutimi et assister à un spectacle inédit de drones, une première au Lac-Saint-Jean, qui sera combiné aux traditionnels feux d’artifice.

Le Musée ilnu de Mashteuiatsh participera également aux festivités en ouvrant gratuitement ses portes au public. Une exposition spéciale, consacrée à l’histoire du Grand rassemblement des Premières Nations, sera également présentée au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh.

La scène artistique occupera aussi une place de choix dans cette édition anniversaire. Plusieurs artistes autochtones de renom offriront des prestations, dont Elisapie, Meshikamau, Maten, Bryan André et le groupe de musique électronique The Halluci Nation.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Festival la note en folie mise sur le local pour sa 19e édition
Publié le 22 mai 2026

Le Festival la note en folie mise sur le local pour sa 19e édition

Depuis sa création, le Festival la note en folie de Saint‑Augustin s’est donné pour mission de mettre en lumière les talents amateurs de la région. Fidèle à cet esprit, la 19ᵉ édition se tiendra les 29 et 30 mai prochains, offrant une nouvelle vitrine aux artistes locaux et à leur créativité. « Pour tout le monde, c’est un événement qui est ...

LIRE LA SUITE

Une année forte et un automne bien rempli
Publié le 21 mai 2026

Une année forte et un automne bien rempli

Le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini a le vent dans les voiles. Alors que la saison 2026 touche à sa fin, les ventes ont été au rendez-vous d’un bout à l’autre de l’année. Et voilà que la programmation automnale vient tout juste d’être dévoilée, offrant une sélection variée qui saura plaire à tous les goûts. « La saison se termine, le ...

LIRE LA SUITE

La relève artistique à l’honneur au Gala de la Bourse Objectif Scène
Publié le 20 mai 2026

La relève artistique à l’honneur au Gala de la Bourse Objectif Scène

Le réseau Objectif Scène a levé le voile sur les artistes et projets retenus pour le Gala de la Bourse Objectif Scène 2026, un événement qui met en lumière la relève en arts de la scène du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le gala se tiendra le mercredi 3 juin, à 19 h 30, à la Salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière. Sur scène, cinq propositions ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES