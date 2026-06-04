Le Grand rassemblement des Premières Nations dévoile sa programmation

Le Grand rassemblement des Premières Nations est de retour pour une 20e édition qui se déroulera du 3 au 12 juillet à Mashteuiatsh, sur les rives du Pekuakami.

Ancré dans la tradition des Premières Nations de se rassembler à Mashteuiatsh durant l’été, cet événement met à l’honneur le patrimoine culturel des Pekuakamiulnuatsh et vise notamment à favoriser la transmission de connaissances traditionnelles entre les communautés autochtones et les visiteurs.

« Cet événement incontournable de la région, met en lumière les traditions et la culture des Pekuakamiulnuatsh, dans la continuité de rassemblements tenus à Mashteuiatsh, sur les rives du Pekuakami depuis des millénaires. Nous sommes fiers d’offrir un lieu pour tisser des liens entre Pekuakamiulnuatsh, avec nos frères et sœurs des autres Premières Nations, mais aussi avec les gens de la région et ceux qui veulent découvrir la communauté ! », a déclaré la conseillère de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Sylvie Langevin.

Les huit premiers jours de l’événement seront accessibles gratuitement. Les activités prévues durant la soirée du 10 juillet ainsi que les 11 et 12 juillet seront toutefois payantes, avec des billets déjà disponibles en ligne, sur le site Web de l’événement.

Le premier week-end sera consacré aux compétitions sportives traditionnelles, notamment les courses de canot, le portage et le triathlon, tandis que le second fait place au pow-wow.

En plus des activités sportives et familiales, les visiteurs pourront parcourir des kiosques d’artisans, rencontrer des porteurs de savoirs et profiter d’un grand souper-partage organisé sur la promenade.

Pour souligner cette 20e édition, plusieurs nouveautés enrichiront la programmation. Un défilé de mode mettant en valeur les créations de designers de la communauté sera présenté, tout comme la pièce de théâtre Atanukan.

Les visiteurs pourront également découvrir le Mixbus soulignant le 350e anniversaire de Chicoutimi et assister à un spectacle inédit de drones, une première au Lac-Saint-Jean, qui sera combiné aux traditionnels feux d’artifice.

Le Musée ilnu de Mashteuiatsh participera également aux festivités en ouvrant gratuitement ses portes au public. Une exposition spéciale, consacrée à l’histoire du Grand rassemblement des Premières Nations, sera également présentée au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh.

La scène artistique occupera aussi une place de choix dans cette édition anniversaire. Plusieurs artistes autochtones de renom offriront des prestations, dont Elisapie, Meshikamau, Maten, Bryan André et le groupe de musique électronique The Halluci Nation.