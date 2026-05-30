Un traître, moi ?

Comme certains d’entre vous, la fièvre des séries s’est attaquée à mon système immunitaire. Devant le miroir, je suis devenu un homme nouveau, un converti ou un traître. 31 ans après le départ de mes Nordiques, j’ai franchi le pas et commis l’irréparable, je suis officiellement un fan des Canadiens de Montréal. Bien que je leur sois sympathique depuis quelques années déjà, je ne me considérais pas comme un fan. Mais comment définir un fan ? Tu cries quand ils marquent un but et tu te couches en beau tabarouette après une défaite. Ça, c’est la base du partisan, mais en 2026, ça te prend de la « merch » comme disent les jeunes. Je ne suis pas un grand amateur de chandails de joueurs et 250 $, c’est trop. J’opte alors pour le « hoodie » ou un « gillet-capine » comme on le disait à Kénogami en 1988. 130 $ plus tard, je suis tellement fier de mon achat que je publie un selfie de moi sur mon Facebook, loin de moi l’idée que cette insignifiante photo attirerait pas de loin de 600 « likes » et une centaine de commentaires.

À travers les différents commentaires, je me surprends à constater qu’il existe encore un nombre non-négligeable de fans des Nordiques lourdement frustrés et aigris. Ceux-ci vont même jusqu’à à me qualifier de traître ! Mais que signifie être un traître ? Les Nordiques n’existent plus et ne reviendront jamais. Si vous vivez encore dans l’espoir de leur retour, la nouvelle estimation du plafond salarial de la LNH, vous ramènera sur terre assez rapidement. Pour la saison 2027-28, le plafond salarial sera de 113.5 millions en devises américaines. Il est vrai qu’il n’est pas obligatoire de se rapprocher du plafond, mais le plancher salarial sera fixé à 83.9 millions US, donc le minimum qu’’une équipe devrait payer. Et là, je ne parle même pas du coût d’une franchise qui pourrait tourner autour de 800 millions. Et même si une bande d’archis riches décidait de mettre tout cet argent sur la table, qu’est-ce que la LNH gagnerait à diviser la province de Québec ? Des nouveaux fans de hockey ? Absolument pas.

Dans la vieille capitale, le fantôme des Nordiques s’éteint avec le temps. 15 000 billets permettant de regarder le match Canadiens-Sabres au centre Vidéotron à 12 $ chacun se sont rapidement envolé. Une poignée de vieux fans des bleus sont révoltés, mais un fait demeure, les amateurs de hockey âgé de 35 ans et moins s’en balancent. Ils n’ont pas connu les Nordiques de Québec ! Le vendredi saint et le but d’Alain Coté représentent pour eux la même chose que Gordie Howe ou Bobby Orr pour moi. Des vieux que je n’ai jamais vu jouer ! Je sais que mes mots peuvent sembler durs, mais prouver moi le contraire. Si vous détestez le CH et que vous voulez encourager les Bruins, l’Avalanche ou les Oilers, allez-y. Au moins, eux, sont toujours actifs et ne jouent pas que dans les livres d’histoire.