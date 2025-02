Le 13 mars prochain se tiendra le 5 à 7 de l’initiative Tout feu, tout femme au Vox Populi. Visant à faire rayonner le leadership féminin en offrant une tribune et un moment de partage aux femmes qui contribuent à la dynamisation du territoire et au monde entrepreneurial, l’événement en est à sa 3e édition.

« Cette soirée est dédiée autant aux femmes qui ont un impact dans la dynamisation de notre milieu qu’aux femmes entrepreneures. C’est vraiment une soirée pour échanger et partager des expériences. On fait vraiment ça pour les femmes de notre communauté », mentionne Ève Gagnon-Bouchard, agente de développement économique local pour la SADC.

Les femmes participantes seront présentées dans un cahier spécial du Nouvelles Hebdos le 6 mars prochain.

« Oui, on parle des femmes qui sont en affaires, mais c’est un événement qui s’adresse à tous, peu importe le métier. On invite aussi les gens et les entreprises à proposer des candidatures de femmes inspirantes », ajoute Ève Gagnon-Bouchard.

L’initiative est soutenue par plusieurs acteurs du milieu, notamment les Chambres de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini et du secteur Normandin, la SADC de Maria-Chapdelaine et Trium Médias par l’entremise du journal Le Nouvelles Hebdo.

« Ce qu'on a voulu faire chez Trium Media il y a quatre ans, c'est de mettre en valeur les femmes entrepreneures, les femmes leaders du milieu, parce qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce qu’on veut, aussi, c'est d’influencer la relève. De rendre ça plus normal d’avoir des femmes en affaires et de montrer que c’est gratifiant », ajoute Stéphanie Gagnon, directrice des opérations et copropriétaire de Trium Médias.

Les fonds qui seront amassés lors de la soirée du 13 seront remis à la coopérative du Vox Populi. Une manière de redonner à un organisme du milieu propulsé par le leadership féminin.

« Nous avons décidé de tenir l’événement au Vox Populi et de les encourager en remettant les profits de cette soirée. Il y a beaucoup de femmes sur le conseil d’administration et c’est donc en lien avec la vocation de l’événement », explique Stéphanie Gagnon.

Il est possible de se procurer des billets pour le 5 à 7 de Tout feu, tout femme sur le site de la SADC Maria-Chapdelaine.