La forêt mérite mieux que nous

Je vous confiais récemment que je m’accordais volontairement à l’abri des nouvelles à raison d’une journée par semaine. Entre les élections fédérales, le conclave, Katy Perry dans l’espace, les déclarations débiles de RFK Junior sur l’autisme, Maxou Bernier…

Besoin d’une pause. Et quoi de mieux pour se ressourcer que de fuir en forêt? C’est beau en toutes saisons et ces jours-ci, la neige achève de disparaître. Ca sent frais, ça sent l’humus. J’aime remplir mes poumons de cette pureté, loin de la société et de son brouhaha envahissant.

Trouver des traces de chevreuils, repérer facilement des nids d’oiseaux avant que les feuilles apparaissent. Toucher les chatons d’un saule, c’est tellement doux…

Puis. La perfection craque. Au détour d’un sentier, un amoncellement de canettes vides. Un peu plus loin, une paire de bas. Une carcasse de frigo dans le fond du fossé. De la vitre cassée.

La colère que je ressens parfois en ville m’a suivie jusque dans le bois. Faut être paresseux rare pour être capable d’apporter des canettes pleines, mais trop lâche pour repartir avec une fois vidées.

Y’a pas une marmotte qui cochonnerait son terrier comme ça. Y’a que l’humain qui est assez arrogant pour scrapper ce qu’il prétend aimer.

Et on ose se dire conscient en tant qu’espèce? On a des croûtes à manger pour y arriver collectivement, y’en a une trâlée qui tire vers le bas.

La forêt, les cours d’eau, les bords de routes méritent mieux que notre négligence.

Je me souviens du regretté entomologiste Georges Brossard, qui sourcillait fortement quand les gens disaient que les insectes étaient « dégueulasses », en ciblant par exemple une coquerelle ou un dermeste pour illustrer la prétendue saleté des insectes.

Il répondait que ces insectes vivent dans nos déchets, pas dans les leurs. Qui est le plus malpropre dans ce cas?

Donc, dimanche dernier, on les a ramassées, vos vidanges (pas le frigo). Ça serait apprécié que vous ayez l’amabilité de rester chez vous si vous n’êtes pas en mesure de vous auto-torcher.