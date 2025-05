Les caisses Desjardins de Normandin et Dolbeau-Mistassini souhaitent se regrouper

La Caisse des Plaines Boréales de Normandin et la Caisse du Nord du Lac-Saint-Jean de Dolbeau-Mistassini vont de l’avant avec leur projet de regroupement. Les administrateurs souhaitent ainsi assurer la pérennité des deux caisses et mieux faire face aux défis actuels. Ce projet n’implique aucune fermeture de point de service.

Si les membres votent en faveur de la proposition de regroupement, les deux caisses de la MRC de Maria-Chapdelaine deviendront ensemble la Caisse Desjardins des Grandes-Cultures-du-Lac. La présidente de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean, Stéphanie Ouellet, explique comment les deux succursales en sont arrivées à cette conclusion.

« Nos deux caisses ont toujours coopéré et partagent déjà des ressources à l’interne. Le récent départ de notre direction générale nous a permis de nous questionner et d’approcher la Caisse des Plaines Boréales pour voir s’il y avait de l’intérêt pour un potentiel regroupement auprès de nos membres. »

Les administrateurs des deux caisses présenteront le projet à leurs membres lors de deux soirées d’information qui se tiendront les 20 et 21 mai prochain. Le vote se tiendra quant à lui les 9 et 10 juin prochains lors d’assemblées générales extraordinaires. Une majorité de 66,67 % est nécessaire pour que la proposition soit acceptée.

« Le comité de regroupement a fait une évaluation rigoureuse et après avoir regardé l’ensemble de la situation, il est évident que le regroupement est un projet gagnant pour les deux caisses, qui sont en excellente santé financière et qui performent très bien au niveau régional. Ce sont des indicateurs qui nous poussent à aller de l’avant », indique pour sa part Mario Fortin, président de la Caisse Desjardins des Plaines Boréales.

Au-delà du partage de ressources, c’est avant tout au bénéfice de leurs membres que les conseils d’administration proposent ce regroupement.

« Nos membres sont notre priorité avec ce projet. En regroupant nos caisses, nous serons en mesure de bonifier l’offre de services et d’être encore plus présents sur notre territoire. Ce sera une belle valeur ajoutée pour les membres et les clients Desjardins du secteur », estime Mario Fortin.

Ensemble, les deux caisses du secteur Maria-Chapdelaine représenteraient un volume d’affaires de plus de 2 milliards de dollars et 23 000 membres.