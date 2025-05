L’artiste Roger Langevin concevra l’œuvre dédiée à Dédé Fortin

La Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SNQ-SLSJ) a annoncé avoir sélectionné le sculpteur Roger Langevin pour réaliser l’œuvre d’art qui rendra hommage à Dédé Fortin. Cette initiative est née à l’occasion du 25e anniversaire du décès du chanteur du groupe Les Colocs.

Par communiqué, l’organisme indique que le comité a retenu la candidature de Roger Langevin pour « la qualité artistique, la force évocatrice et l’humanisme de sa démarche ».

La directrice générale de la SNQ-SLSJ, Mélanie St-Gelais se dit très satisfaite du processus de sélection.

« Nous avons reçu huit candidatures. Nous étions très satisfaits, compte tenu du délai assez court que nous avions. Nous sommes très contents de pouvoir collaborer avec M. Langevin. C’est un amoureux de la région et il s’est senti interpellé par notre appel de projets », explique-t-elle.

Originaire de La Doré, Roger Langevin est un artiste reconnu pour ses sculptures humanistes et monumentales. Avec cette œuvre commémorative, il souhaite rendre hommage « à l’apport artistique et humain » d’André Fortin et à ses valeurs de solidarité et de résistance culturelle.

L’inauguration officielle de l’œuvre se déroulera le 22 novembre 2025, soit quelques jours après l’anniversaire de naissance du chanteur né le 17. La sculpture sera installée au Parc du Centenaire à Normandin.

La pièce qui sera créée utilisera des matériaux durables, respectueux de l’environnement ainsi qu’une esthétique qui se veut contemporaine et intemporelle.

Ce projet est réalisé par la SNQ-SLSJ en collaboration avec la ville de Normandin et la famille Fortin. Le gouvernement du Québec contribue à cette initiative avec une somme de 30 000$ provenant d’un fonds du ministère de la Culture dédié aux commémorations.