Des kayakistes professionnels au Zoo Sauvage

Le Zoo Sauvage de Saint-Félicien accueillera des kayakistes de renommée internationale lors de son événement Splash qui se tiendra le 17 mai prochain. Des professionnels de ce sport descendront l’emblématique Rivière aux saumons qui traverse le site touristique sous le regard des spectateurs.

Cet événement est coorganisé avec le kayakiste professionnel originaire de Dolbeau-Mistassini, Louis-Philippe Rivest. Ce dernier est une figure de proue du kayak de rivière au Québec.

« Il y a vraiment un beau potentiel pour le kayak au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec nos belles rivières. Lorsque été approché l’été dernier pour organiser une descente au zoo, je ne pouvais pas refuser. C’est plaisant, parce que pratiquement personne n’a descendu cette rivière », mentionne-t-il

En plus du kayakiste dolmissois, des athlètes canadiens et américains de renoms se déplaceront à Saint-Félicien pour descendre la Rivière aux saumons. Parmi ceux-ci, on retrouve l’américain Dane Jackson, considéré par plusieurs comme le numéro un mondial.

Sur place, le public aura droit à des points de vue exceptionnels pour assister à la descente des kayakistes. Selon Louis-Philippe Rivest, les spectateurs seront au plus près de l’action.

« Ce n’est pas toujours évident d’avoir de bons points de vue pour voir les kayakistes de rivière et le zoo offre une belle proximité qui permet aux spectateurs de bien observer notre descente. C’est plaisant de pouvoir partager ça avec les gens de la région », poursuit-il.

Louis-Philippe Rivest offrira également une conférence d’une heure pour parler en profondeur de sa discipline qui, selon lui, demeure encore peu connue.

« Le but est de montrer qu’il est possible de pratiquer ce sport de manière sécuritaire. Oui, je vais partager mes expériences, mais le but n’est pas de mettre l’accent sur l’aspect extrême du sport. Je veux que les gens puissent s’épanouir avec le sport et connecter avec des pagailleurs passionnés », explique-t-il.

Durant la journée, l’animateur de radio Jean-Michel Côté et l’artiste DJ Blass seront sur place pour animer la foule.

« Accueillir des kayakistes de renommée internationale au cœur de notre rivière, c’est une occasion exceptionnelle de faire vivre la nature boréale autrement : à travers l’action, la beauté et le respect du territoire. Cet événement met aussi en lumière l’importance de cohabiter avec la faune sauvage et de préserver les milieux naturels qu’elle habite » conclut Joël Phaneuf, directeur événements et service client du Zoo sauvage de Saint-Félicien.