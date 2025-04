Une oeuvre pour célébrer l'héritage de Dédé Fortin à Normandin

L’héritage d’André « Dédé » Fortin sera immortalisé à Normandin. Un appel de projet est lancé par la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SNQ-SLSJ) afin de réaliser une sculpture qui sera installée dans le Parc du Centenaire, en plein cœur de la municipalité.

Selon la directrice générale de la SNQ-SLSJ, Mélanie St-Gelais, il était grand temps que la région puisse rendre hommage à l’un de ses artistes les plus célèbres.

« Pour moi, le lien s’est fait naturellement. Dédé Fortin et Les Colocs ont marqué la jeunesse d'une génération entière. Souvent, beaucoup de choses sont faites pour commémorer ces artistes à l’échelle nationale, mais il manquait quelque chose dans la région », mentionne-t-elle.

En plus de son héritage musical, la SNQ souhaite aussi mettre en lumière l’amour que Dédé Fortin avait pour le Québec et la langue française.

« Dédé Fortin reflète entièrement les valeurs de la Société nationale. Il était un fier Québécois qui a prôné la langue française et qui a fait de belles choses pour le Québec dans les années 90. Il a beaucoup parlé de sa région natale durant sa carrière et cela a contribué à mettre le Lac-Saint-Jean sur la map en quelque sorte », ajoute la directrice générale.

La famille de l’auteur de La Rue Principale a été consultée en amont du lancement de ce projet. La SNQ est notamment entrée en contact avec Hélène Fortin, la sœur d’André qui s’occupe de la succession du chanteur.

« Nous avons regardé avec elle ce qui pouvait être fait pour rendre hommage à son frère. Au départ, nous regardions différentes possibilités. C’est finalement Hélène qui a soulevé l’idée de faire une sculpture. À partir de là, tout s’est enchaîné naturellement », raconte Mélanie St-Gelais.

En plus de la famille Fortin, la SNQ collabore avec l’organisme Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et la ville de Normandin. Un comité regroupant ces acteurs s’est formé afin de faire cheminer l’initiative.

Le choix de l’artiste sélectionné pour réaliser l’œuvre sera dévoilé le 8 mai prochain. Un budget de 30 000$ est alloué pour ce projet grâce à un fonds du ministère de la Culture dédié aux commémorations.

Fierté pour Normandin

La sculpture sera installée en périphérie du Parc du Centenaire, tout près de la véloroute. Le maire de Normandin Jean Morency partage l’enthousiasme de la population.

« On se trouve choyé à Normandin de pouvoir rendre hommage à Dédé Fortin. C’est un projet qui rallie la population. Que ce soit avec l’Orchestre à vent, l’option musique de notre polyvalente ou nos différentes chorales, la musique fait partie de nos racines ici », lance Jean Morency.

L’inauguration de la sculpture est prévue pour le mois de novembre, ce qui devrait coïncider avec l’anniversaire de naissance du chanteur, mais aussi avec la fin des travaux de réaménagement du Parc du Centenaire, si tout se passe bien.

« Nous sommes en train de compléter le financement et nous attendons du côté de l’ingénierie pour aller en appels d’offres. Même si ce n’est pas certain encore, on demeure optimiste que les travaux débuteront cet été », conclut le maire.