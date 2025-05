Le Demi-Marathon des Bleuets atteint un nouveau sommet avec sa 4e édition 

La 4e édition du Demi-Marathon des Bleuets Desjardins aura lieu le 18 mai prochain à Dolbeau-Mistassini. En quelques années à peine, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous majeur pour les coureurs de la région et d’ailleurs, alliant ambiance conviviale et décor naturel exceptionnel.

La popularité de l’événement ne se dément pas.

« Les inscriptions se sont remplies rapidement encore cette année. En dedans de deux mois et demi environ, nous avions atteint notre quota maximum, explique Gilles Bouchard, président du Demi-Marathon des Bleuets. Nous avons ouvert les inscriptions aux Fêtes, et en mars c’était plein. »

Pour cette 4e édition, la capacité a été revue à la hausse.

« L’an passé, nous avions augmenté le nombre d’inscriptions de 400 à 450. Cette année, on monte à 500, en plus de groupes spéciaux, donc on attend un peu plus de 500 personnes à l’évènement cette année. »

Une progression maîtrisée, selon M. Bouchard, qui insiste sur la qualité de l’expérience offerte.

« On ne veut pas grossir trop vite l’événement. On veut offrir un service de qualité, un bon encadrement et un bon niveau de sécurité aux coureurs et aux marcheurs. »

Parcours de grande renommée

Le succès de l’événement repose aussi sur un parcours qui séduit les participants d’année en année.

« On part de Sainte-Jeanne-d’Arc et on se rend jusqu’au Complexe Desjardins à Dolbeau. C’est un parcours facile, sans difficulté, en pente descendante à 90 % du temps, précise-t-il. On passe de la ville à la forêt, avec des endroits majestueux comme le camping des Chutes à Mistassini. Beaucoup de gens sont surpris de la beauté du paysage, surtout ceux qui viennent de l’extérieur. »

Côté logistique, plus de 100 bénévoles sont attendus cette année pour assurer le bon déroulement de l’événement.

« On s’en sort assez bien, mais on ne refuse personne », souligne M. Bouchard.

Quelques surprises attendent également les participants, notamment dans le contenu des sacs cadeaux remis à l’arrivée.

En terminant, l’organisateur lance un message à la population.

« Soyez prudent le 18 mai. Il va y avoir beaucoup de monde pour l’événement. Venez les supporter et les encourager. »