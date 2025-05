Les coopératives forestières de Girardville et de Petit Paris deviennent Univert

Afin de mieux faire face aux défis qui touchent l’industrie forestière, les coopératives forestières de Girardville et de Petit Paris annoncent leur fusion pour former le groupe Univert. Avec ce nouveau partenariat économique, les deux organisations souhaitent poursuivre leur mission, soit d’offrir des emplois durables, des conditions de travail équitables et une autonomie économique à ses membres.

Le directeur général de la Coopérative forestière de Girardville (CFG), Stéphane Gagnon occupera ce même rôle au sein de la nouvelle entité. Ce dernier avait annoncé l’union des deux coopératives de Girardville et de Saint-Ludger-de-Milot en mars 2024, mais c’est cette semaine que la nouvelle entité a officiellement vu le jour.

« C’est avec une grande fierté que je vous annonce la création du groupe Univert. Depuis toujours, nos coopératives partagent une même vision soit celle d’un développement socio-économique fort pour nos communautés locales et avec le groupe Univert, nous souhaitons être un acteur majeur du secteur forestier », mentionne Stéphane Gagnon.

Les défis sont grands pour l’industrie forestière avec, notamment, l’arrivée des tarifs américains et le dossier du caribou forestier qui demeure non résolu. Selon Stéphane Gagnon, ce nouveau partenariat économique assurera plus de prévisibilité pour les deux organisations.

« Les défis sont là. Notre environnement d’affaires et le contexte économique sont turbulents. Aujourd’hui, nous faisons bien plus qu’unir nos deux coopératives. Le regroupement de CFG et de CFPP est une réponse forte, concrète et solidaire aux défis d’aujourd’hui et un engagement envers les travailleurs », explique directeur général.

Cinq filiales qui collaborent avec les deux coopératives se joignent également à Univert : Reboitech, entreprise de sylviculture acquise par les deux coopératives en 2023, Transport G Cinq S, Cuisine Franciska et le Groupe Inter-Nations. Ensemble, les deux coopératives forestières et leurs filiales regroupent près de 1000 travailleurs.

« Toutes ces entreprises seront la force du groupe Univert. Notre objectif est clair, nous voulons renforcer cette expertise collective, mutualiser nos forces et bâtir un groupe visionnaire et humain qui est capable de faire face aux transformations de notre industrie tout en restant fidèle à son ancrage régional », ajoute Stéphane Gagnon.

Pas de réouverture à court terme

Malgré l’annonce de ce partenariat, la Coopérative forestière de Petit Paris demeurera fermée pour l’instant. Fondée en 1968 à Saint-Ludger-de-Milot, l’organisation avait cessé ses activités en octobre dernier, causant la perte de 97 emplois.

« Actuellement, nous sommes en train de regarder toutes les options. C’est certain que tant qu’il y aura des incertitudes de l’autre côté de la frontière, il est difficile de prendre des décisions. Les synergies que nous mettons en place avec le groupe Univert pourront aider indirectement la CFPP », conclut Stéphane Gagnon.